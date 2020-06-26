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«Золушку» из колонны парада в Калининграде наградили медалью Победы
По инф. pnp.ru   
26 Июня 2020 г.
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На параде Победы в Калининграде одна из военнослужащих прославилась на всю страну. Во время торжественного марша девушка потеряла туфельку, но не растерялась, не сбилась и промаршировала превосходно. В итоге девушку наградили памятной медалью.

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил Ксении Кальчинской награду, грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров.

Девушка четыре года служит фельдшером командного пункта в одной из частей ПВО — этот парад Победы был для нее третий. Она не ожидала, что на инцидент с туфлей обратят внимание. По ее словам, специальных установок, что делать в случае форс-мажора, на тренировках не дают — в данной ситуации она положилась на свое чутье.

«Я сама понимала, что на юбилейном параде ничто не должно было помешать тому, чтобы пройти достойно, — сказала девушка. — Ну а на награждении сегодня было очень волнительно, но могу сказать, я была очень счастлива, наверное, даже горда собой».

По инф. pnp.ru

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