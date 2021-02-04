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Золотодобыча на реках: масштабы, от которых страшно... и тревожно
По инф. polit.ru   
04 Февраля 2021 г.
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Всемирный фонд дикой природы обратился к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову и попросил решить проблему с золотодобычей на реках.

WWF попросило Минприроды защитить реки от золотодобычи

WWF России направил письмо, в котором представил ряд предложений, помогающих снизить негативное воздействие этой деятельности на экологию, сообщается на сайте фонда.

  • Россыпную добычу золота сейчас ведут в Сибири и на Дальнем Востоке. Большинство крупных и перспективных месторождений драгоценного металла здесь истощено. Это вынуждает золотодобытчиков искать другие месторождения. Новые места имеют небольшие запасы золота и часто затрагивают особо охраняемые природные территории, а также участки, имеющие значение для сохранения биологического разнообразия, уточнили в WWF.

По данным фонда, в Дальневосточном федеральном округе с 15 мая по 15 октября прошлого года с помощью космического мониторинга выявили 231 случай загрязнения рек. Длина таких участков рек составила около 6,6 тыс. км. В Сибирском федеральном округе нашли 78 случаев загрязнения. Их протяженность достигла 2,6 тыс. км.

  • В фонде подчеркнули, что из-за золотодобычи местные жители не могут вести традиционные промыслы — охотиться и рыбачить, а иногда и получать чистую воду. В ситуацию вмешиваются надзорные органы и региональные власти. Однако их полномочия ограничены. Штрафы не такие большие, а компенсацию в бюджет за ущерб нарушители отказываются платить в добровольном порядке, пояснили в фонде.

По мнению представителей WWF России, нужно внести ряд изменений в законодательство. В фонде предлагают установить десятилетний мораторий на выдачу лицензий на поиск, разведку и добычу россыпного золота на реках, ранее не затронутых этим видом промышленности. Экологи попросили Минприроды ввести запрет на разработку месторождений рядом с особо охраняемыми территориями.

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