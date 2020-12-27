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«Зимние кафе до добра не доведут»: коммунисты рассказали о подстерегающей петербуржцев опасности
По инф. rosbalt.ru   
27 Декабря 2020 г.
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Власти Петербурга предложили городским кафе и ресторанам принимать посетителей во время новогодних праздников на открытых террасах. Таким образом Смольный решил поддержать бизнес.

«Зимние кафе до добра не доведут»: коммунисты рассказали о подстерегающей петербуржцев опасности

Однако в петербургском отделении партии Коммунисты России предложение встретили в штыки. Глава организации Сергей Малинкович считает, что это опасная затея.

  • «В Петербурге всегда был очень своеобразный климат, о чем сложено немало песен. Зимой в городе очень холодно и ветрено, и решение, предлагающее людям сидеть на зимних террасах ресторанов, выглядит очень странно. Люди будут простужаться и болеть!» — заявил он.

Малинкович считает, что общепиту надо разрешить работать, пусть и в сокращенном режиме, но при этом необходимо строго следить за заполняемостью залов и соблюдением прочих мер безопасности.

«Во многих ресторанах до сих пор не весь персонал носит маски или носит их неправильно, или носит простые маски, а не респираторы, не измеряют температуру клиентам — вот за этим нужно следить! Может быть, за счет города поставить рестораторам оборудование по обеззараживанию воздуха, может быть, сформировать группы дружинников и попросить их присматривать за противоэпидемическими мерами в кафе, но открытые зимние террасы в нашем климате до добра не доведут, и малому бизнесу так не поможешь», — уверен глава отделения.

Документ, разрешающий предприятиям общепита организовать «зимние кафе» в период с 25 декабря по 10 января, опубликован на сайте городской администрации. Занимаемая уличным кафе территория не должна превышать площадь самого предприятия общепита. На ночь мебель следует убирать.

Напомним, с сегодняшнего дня кафе и рестораны города могут работать только до 19:00, а с 30 декабря по 3 января им запрещено принимать посетителей.

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По инф. rosbalt.ru

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