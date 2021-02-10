Жуть какая: пожилая мадам заказала убийство ребенка из-за наследства

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Тыве расследуют уголовное дело против 61-летней жительницы Кызыла, которая заказала убийство ребенка, чтоб быть единственной наследницей своего мужа.
У женщины скончался супруг, который имел две квартиры. У него осталась восьмилетняя дочь от другого брака, которая была наследницей первой очереди. По версии следствия, в декабре прошлого года пенсионерка решила пойти на убийство, чтобы стать единственной владелицей недвижимости умершего мужа.
Для совершения убийства она нашла исполнителя и пообещала заплатить ему 180 тыс. рублей. Через некоторое время женщина лично передала ему в качестве задатка 10 тыс. рублей. Она сообщила исполнителю, где учится и живет ребенок. Также показала девочку, когда она стояла на автобусной остановке. В качестве орудия преступления выбрали электрошокер, который передала заказчица мужчине.
Убийство совершить не удалось «по независящим от воли женщины обстоятельствам», отметили в Следственном комитете. Женщину задержали. Сейчас ей предъявили обвинение и арестовали. Следователи ищут дополнительные доказательства. Дело расследуют по ч. 1 ст. 30, п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства малолетнего по найму).
Насколько нужно быть расчетливым, циничным и хладнокровным человеком, чтобы пойти на такое... Просто кровь стынет в жилах. Конечно же, все хотят быть обеспеченными и состоятельными, но как жить с осознанием того, что ты лишил жизни ребенка? Будет ли душа спокойна? Неужели не задавалась таким вопросом героиня этой истории...
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на основе эпидемиологической информации невозможно установить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане. Представители организации рассказали об итогах своей поездки в Китай.
Нынешний вечер культурного Интернета мы проведём в атмосфере народного творчества. От близких каждому из нас образов Пушкина мы пронесёмся мимо музыкального «Сердца Севера», а напоследок заглянем в Тулу к знаменитому народному умельцу Левше.
Редкую птицу заметили в столице орнитологи на территории природно-исторического парка Москворецкий. Заметим, что это уже далеко не первая краснокнижная пернатая, которую замечают в окрестностях столицы. Недавно всех порадовал турпан.
В Волгограде 4 февраля прошли съемки клипа на песню группы «Любэ». Жителей позвали для съемок в массовке и рассказали, что это ролик о Сталинградской битве. Однако позже выяснилось, что клип в поддержку президента Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин потребовал от глав Минфина и Минобрнауки Антона Силуанова и Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону. С жалобой на маленькую зарплату к Путину обратилась молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина.
Времена нынче непростые как для экономики страны, так и для кошельков соотечественников. И правительство, конечно, должно пытаться в такой ситуации что-то предпринимать - ведь, кроме всего прочего, политическую жизнь сотрясают нешуточные скандалы (связанные с деятельностью оппозиционера Навального и его резонансным арестом). Например, ходят разговоры о продовольственной помощи (в разных вариантах) для малоимущих, семей с детьми и еще ряда категорий граждан.
Творческая команда подготовила и озвучила для проекта «Рассказы о России» ключевые фрагменты произведений русской и советской литературы, прославляющие величие нашей Родины. На сайте www.рассказыороссии.рф представлено более 500 произведений 220 самых значимых писателей нашей страны.
В Брянске суд вынес приговор многодетной матери, в доме которой нашли истощенную семилетнюю приемную дочку. Женщине назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью по воспитанию приемных детей.
Несмотря на возобновившиеся в последние месяцы осадки, запасы воды в крымских водохранилищах продолжают снижаться. Об этом на совещании по проблемам водоснабжения региона сообщил генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Самостоятельно отремонтировать сломанный телевизор не удастся без необходимых знаний и навыков. Тем более, что современная бытовая техника стала гораздо сложнее и любителям лучше даже не прикасаться к ней, во избежание поражения электрическим током. Обычно в телевизорах ломается небольшая деталь, которую с легкостью заменяют на новую, но это обязанность профессионалов. Они оснащены необходимым оборудованием, способным выявить поломку. Визуально определить какая деталь вышла из строя практически невозможно.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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