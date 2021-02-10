Жуть какая: пожилая мадам заказала убийство ребенка из-за наследства

В Тыве расследуют уголовное дело против 61-летней жительницы Кызыла, которая заказала убийство ребенка, чтоб быть единственной наследницей своего мужа.

У женщины скончался супруг, который имел две квартиры. У него осталась восьмилетняя дочь от другого брака, которая была наследницей первой очереди. По версии следствия, в декабре прошлого года пенсионерка решила пойти на убийство, чтобы стать единственной владелицей недвижимости умершего мужа.

Для совершения убийства она нашла исполнителя и пообещала заплатить ему 180 тыс. рублей. Через некоторое время женщина лично передала ему в качестве задатка 10 тыс. рублей. Она сообщила исполнителю, где учится и живет ребенок. Также показала девочку, когда она стояла на автобусной остановке. В качестве орудия преступления выбрали электрошокер, который передала заказчица мужчине.

Убийство совершить не удалось «по независящим от воли женщины обстоятельствам», отметили в Следственном комитете. Женщину задержали. Сейчас ей предъявили обвинение и арестовали. Следователи ищут дополнительные доказательства. Дело расследуют по ч. 1 ст. 30, п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства малолетнего по найму).

Насколько нужно быть расчетливым, циничным и хладнокровным человеком, чтобы пойти на такое... Просто кровь стынет в жилах. Конечно же, все хотят быть обеспеченными и состоятельными, но как жить с осознанием того, что ты лишил жизни ребенка? Будет ли душа спокойна? Неужели не задавалась таким вопросом героиня этой истории...

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Polit.ru

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