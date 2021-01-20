Журналист Голунов в суде рассказал, как ему подбросили наркотики

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал в суде, как его задерживали сотрудники УВД по ЗАО Москвы и затем избивали в отделе полиции. В Мосгорсуде прошло третье заседание по делу о подброшенных журналисту наркотиках.
Заседание было посвящено допросу журналиста, которого попросили рассказать об обстоятельствах задержания и связанных с ним событиях. Один из подсудимых, бывший начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, попросил, чтобы Голунов выступал с трибуны и не получал подсказок от адвоката. Экс-полицейский заявил, что хочет видеть мимику и жесты журналиста. Однако судья ответил, что право наблюдать за мимикой и жестами у подсудимого отсутствует, а потерпевший вправе консультироваться с адвокатом.
Голунов пересказал диалог, который состоялся у него во время задержания с Коноваловым и Феофановым. Один из них спросил, что журналист делал в Риге, «что у вас там за сходка была», а также спросил, не догадывается ли сам журналист, за что его задержали.
В отделении перед началом досмотра журналист напомнил про адвоката, и один из полицейских, Коновалов, заявил, что досмотр будет принудительным.
На просьбы позвонить адвокату или родственникам Ивану Голунову отвечали в полиции, что он «насмотрелся американских фильмов». После того, как в рюкзаке «обнаружили» наркотики, полицейские предложили пойти «откатать пальчики». Голунов сказал, что нужен адвокат и что полицейским придется тащить его на руках. В этот момент Максим Уметбаев ударил его в висок.
По словам Голунова, по лестнице его тащили за ноги и за плечи и один раз он ударился головой о ступеньки и, возможно, потерял сознание на некоторое время.
24 декабря Московский городской суд начал рассматривать по существу дела пятерых экс-полицейских УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, Максима Уметбаева, Романа Феофанова Дениса Коновалова и Акбара Сергалиева. Первое заседание отложили из-за неясности с защитником Ляховца, которого лишили адвокатского статуса.
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года и обвинили в торговле наркотиками. При себе у него якобы нашли запрещенные вещества, а пресс-служба московского главка распространила фотографии из квартиры, похожей на нарколабораторию. В полиции утверждали, что в ней живет Голунов. Друзья и коллеги журналиста сразу опровергли этот факт. На пакете с наркотиками не нашли отпечатков пальцев Голунова, его тесты на употребление психотропных веществ оказались отрицательными. Журналист связал уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку уголовное дело прекратили.
Полицейских, участвовавших в его задержании, уволили. Вскоре они сами стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий и фальсификации доказательств, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Никто из них сначала не признавал вину, но затем Денис Коновалов рассказал про свою роль и дал показания против начальника Игоря Ляховца.
На одном из предыдущих заседаний суда четверо из пяти фигурантов дела о незаконном преследовании журналиста «Медузы» Ивана Голунова в суде не согласились с формулировкой предъявленного им обвинения.
История Ивана Голунова вызвала огромный резонанс. Немудрено: было видно, что дело шито белыми нитками - с самого начала. Мы освещали и само дело, и круги по воде, пошедшие от него:
Биологи Алиреза Замани (Зоологический музей Университета Турку), Омид Миршамси (Университет имени Фирдоуси в Машхаде, Иран) и Юрий Марусик (Институт биологических проблем Севера ДО РАН) описали новый вид пауков и дали ему научное название в честь знаменитого канадского певца и поэта Леонарда Коэна.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал в суде, как его задерживали сотрудники УВД по ЗАО Москвы и затем избивали в отделе полиции. В Мосгорсуде прошло третье заседание по делу о подброшенных журналисту наркотиках.
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