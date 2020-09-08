Жителям петербургских хрущевок разрешат оставить старое остекленение на балконах

Депутаты Петербурга намерены изменить городское законодательство о "балконной амнистии", сообщает пресс-служба Законодательного собрания Северной столицы.
Напомним, "балконная амнистия" отменяла для граждан штрафы за самовольно остекленные много лет назад балконы в хрущевках. Правда, этот закон не отменял сам факт, что балконы остеклены незаконно и, соответственно, по решению судов городские управляющие компании могли добиться демонтажа конструкций.
Проблема в том, что согласовать остекление для индивидуальной квартиры невозможно, а жилкомксервисы вместо того, чтобы помогать жильцам организовать общее собрание и подать документы в КГА, подают на людей в суды. И эти процессы, как правило, выигрываются, ведь граждане, застеклив балконы, по умолчанию являются нарушителями городских правил.
- Суть инициативы городского парламента в том, чтобы жилкомсервисы перестали засуживать граждан и заставлять их сносить балконы, застекленные много лет назад. Но при этом те, кто решился остеклить балкон после 11 января 2020 года, должны согласовать свои проекты в городском комитете по градостроительству и архитектуре.
Стоит отметить, что обнародовал свой проект решений по балконам и ОНФ в Санкт-Петербурге. Так, данная структура предлагает пока ввести мораторий на судебные иски со стороны управляющих компаний пока не будут урегулированы все законодательные вопросы.
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