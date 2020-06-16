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Жителям Донбасса предложили тоже проголосовать за поправки в Конституцию
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2020 г.
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Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), имеющие российские паспорта, смогут принять участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию России.

Жителям Донбасса с паспортами РФ предложили проголосовать за изменение российской Конституции

«Россияне» ДНР и ЛНР смогут проголосовать на 12 участках в Ростовской области с 25 июня по 1 июля.

Известно, что российские паспорта в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса, однако накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что гражданами РФ стали уже 110 тыс. человек из примерно 1,4 млн, проживающих в республике.

Президент Владимир Путин, между тем, 15 июня обосновал необходимость внесения поправок в Конституцию. Он отметил необходимость закрепить в законе вопросы социальной поддержки и справедливости.

По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.

  • Владимир Путин выступил против того, чтобы назначить на один день и парад Победы, и голосование по поправкам в Конституцию. Он предложил начать голосование 1 июля — этот день будет выходным. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию уточнила, что голосование начнется за неделю до основной даты и пройдет с 25 июня по 1 июля​. Голосование будут проводить в участках, на площадках на улице перед ними и онлайн.

По инф. rosbalt.ru

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