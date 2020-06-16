Жителям Донбасса предложили тоже проголосовать за поправки в Конституцию

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
«Россияне» ДНР и ЛНР смогут проголосовать на 12 участках в Ростовской области с 25 июня по 1 июля.
Известно, что российские паспорта в упрощенном порядке получили около 200 тысяч жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса, однако накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что гражданами РФ стали уже 110 тыс. человек из примерно 1,4 млн, проживающих в республике.
Президент Владимир Путин, между тем, 15 июня обосновал необходимость внесения поправок в Конституцию. Он отметил необходимость закрепить в законе вопросы социальной поддержки и справедливости.
По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.
Владимир Путин выступил против того, чтобы назначить на один день и парад Победы, и голосование по поправкам в Конституцию. Он предложил начать голосование 1 июля — этот день будет выходным. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию уточнила, что голосование начнется за неделю до основной даты и пройдет с 25 июня по 1 июля. Голосование будут проводить в участках, на площадках на улице перед ними и онлайн.
Сериал «257 причин, чтобы жить», вышедший сперва на видеосервисе START, а потом на телеканале ТНТ, заявлен как жизнеутверждающая история, доказывающая, что после страшного диагноза не стоит опускать руки. Мол, чем больше в человеке внутреннего огня и задора, тем выше шансы выздороветь или хотя бы насладиться остатком жизни по полной.
25 лет назад город Будённовск в Ставропольском крае пережил страшный теракт. Жители города признаются, что даже спустя четверть века после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.
У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.
Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.
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