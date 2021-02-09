Жителю Чечни присудили 50 тысяч евро за пытки в милиции

Российскому гражданину, жителю Чечни Роману Гастемирову положена компенсация морального вреда в размере 50 тыс. евро. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
ЕСПЧ установил, что Гастемиров в 2005 году подвергался пыткам в Ленинском РОВД Грозного. По словам пострадавшего, его избивали и пытали электрошокером, чтобы он признал свое участие в незаконных вооруженный формированиях.
По данным «Комитета против пыток», в СИЗО у местного жителя обнаружили гематомы на правой лопатке и в промежности. Также наличие травм подтвердила экспертиза, но уголовное дело о применении пыток так никто не возбудил. Более того, в январе 2006 года Гастемирова приговорили к шести месяцам лишения свободы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании.
Гастемиров обратился в «Комитет против пыток», который позднее представлял его интересы. Дело дошло до ЕСПЧ.
Увы, пытки в правоохранительных органах - явление не такое уж редкое (хотя кто-нибудь из генералов или из наивной общественности сделает круглые глаза). Люди, живущие "на земле", хорошо знают: недозволенные методы могут применяться для выбивания показания (когда нужно поскорее "закрыть дело"), человек может донести на ближних или друзей под угрозой давления, из него могут выбивать деньги (если есть что выбивать)... Неудивительно, что нечистоплотность части силовиков - портит им репутацию в глазах общества в целом:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Эксперты ВОЗ: коронавирус никак с летучими мышами не связан
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на основе эпидемиологической информации невозможно установить, как COVID-19 попал на рынок в Ухане. Представители организации рассказали об итогах своей поездки в Китай.
-
Жуть какая: пожилая мадам заказала убийство ребенка из-за наследства
В Тыве расследуют уголовное дело против 61-летней жительницы Кызыла, которая заказала убийство ребенка, чтоб быть единственной наследницей своего мужа.
-
От Пушкина до Левши: послушаем народные концерты культурного Интернета!
Нынешний вечер культурного Интернета мы проведём в атмосфере народного творчества. От близких каждому из нас образов Пушкина мы пронесёмся мимо музыкального «Сердца Севера», а напоследок заглянем в Тулу к знаменитому народному умельцу Левше.
-
Жителю Чечни присудили 50 тысяч евро за пытки в милиции
Российскому гражданину, жителю Чечни Роману Гастемирову положена компенсация морального вреда в размере 50 тыс. евро. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
-
В Москве заметили болотную сову. Ее считали изчезнувшим видом
Редкую птицу заметили в столице орнитологи на территории природно-исторического парка Москворецкий. Заметим, что это уже далеко не первая краснокнижная пернатая, которую замечают в окрестностях столицы. Недавно всех порадовал турпан.
-
Андрей Кончаловский готов отказаться от любимой супруги, если того потребует работа
На днях звёздный кинорежиссёр Андрей Кончаловский принял участие в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Ведущая, как всегда, задавала острые вопросы о работе и личной жизни, пытаясь запутать собеседника.
-
«Думали, мы за Сталинград, оказалось — за Путина»
В Волгограде 4 февраля прошли съемки клипа на песню группы «Любэ». Жителей позвали для съемок в массовке и рассказали, что это ролик о Сталинградской битве. Однако позже выяснилось, что клип в поддержку президента Владимира Путина.
-
«Где деньги, Зин?»: Путин потребовал разобраться с зарплатами молодых ученых
Президент РФ Владимир Путин потребовал от глав Минфина и Минобрнауки Антона Силуанова и Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону. С жалобой на маленькую зарплату к Путину обратилась молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина.
-
Страшилка для алиментщиков: не хочешь платить — скоси борщевик
Уничтожение ядовитого борщевика могут включить в список общественных работ в Ленобласти. Такое предложение выдвинул губернатор региона Александр Дрозденко.
-
Власти России под огнем критики. Соцподдержка разрядит обстановку?
Времена нынче непростые как для экономики страны, так и для кошельков соотечественников. И правительство, конечно, должно пытаться в такой ситуации что-то предпринимать - ведь, кроме всего прочего, политическую жизнь сотрясают нешуточные скандалы (связанные с деятельностью оппозиционера Навального и его резонансным арестом). Например, ходят разговоры о продовольственной помощи (в разных вариантах) для малоимущих, семей с детьми и еще ряда категорий граждан.
-
Песков: Сделать всем большие пенсии не представляется возможным
Государство не может в один момент обеспечить всем пенсионерам высокие пенсии, но власти «поэтапно работают над этой задачей». В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
-
Больше половины россиян считают российскую науку отсталой
Более половины (в целом 55%) опрошенных ВЦИОМ россиян убеждены, что российская наука в той или иной степени отстает от мировой.
-
Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
-
Русскую классику можно теперь слушать: озвучено многое!
Творческая команда подготовила и озвучила для проекта «Рассказы о России» ключевые фрагменты произведений русской и советской литературы, прославляющие величие нашей Родины. На сайте www.рассказыороссии.рф представлено более 500 произведений 220 самых значимых писателей нашей страны.
-
Мамашке, морившей приемную дочь голодом, дали восемь лет колонии
В Брянске суд вынес приговор многодетной матери, в доме которой нашли истощенную семилетнюю приемную дочку. Женщине назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью по воспитанию приемных детей.
-
Начальницу налоговой инспекции Туапсе заподозрили в крупной взятке
На Кубани правоохранители возбудили уголовное дело в отношении начальницы налоговой инспекции Туапсе Елены Семеняк. Ее подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллиона рублей.
-
В Крыму предложили штрафовать за кражу воды
Несмотря на возобновившиеся в последние месяцы осадки, запасы воды в крымских водохранилищах продолжают снижаться. Об этом на совещании по проблемам водоснабжения региона сообщил генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
-
Путин взялся за развитие науки. Понаблюдаем...
Правительство подготовит новую госпрограмму научно-технологического развития России, принципиально изменив подходы к финансированию науки. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
-
Владимир Винокур высказался за поддержку «государственных» артистов в пандемию
Известный юморист Владимир Винокур считает, что государственным артистам нужно помогать в период пандемии коронавируса.
-
Что делать если сломался телевизор
Самостоятельно отремонтировать сломанный телевизор не удастся без необходимых знаний и навыков. Тем более, что современная бытовая техника стала гораздо сложнее и любителям лучше даже не прикасаться к ней, во избежание поражения электрическим током. Обычно в телевизорах ломается небольшая деталь, которую с легкостью заменяют на новую, но это обязанность профессионалов. Они оснащены необходимым оборудованием, способным выявить поломку. Визуально определить какая деталь вышла из строя практически невозможно.