ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Жителю Чечни присудили 50 тысяч евро за пытки в милиции
По инф. Российской газеты   
09 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Российскому гражданину, жителю Чечни Роману Гастемирову положена компенсация морального вреда в размере 50 тыс. евро. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Жителю Чечни присудили 50 тысяч евро за пытки в милиции

ЕСПЧ установил, что Гастемиров в 2005 году подвергался пыткам в Ленинском РОВД Грозного. По словам пострадавшего, его избивали и пытали электрошокером, чтобы он признал свое участие в незаконных вооруженный формированиях.

По данным «Комитета против пыток», в СИЗО у местного жителя обнаружили гематомы на правой лопатке и в промежности. Также наличие травм подтвердила экспертиза, но уголовное дело о применении пыток так никто не возбудил. Более того, в январе 2006 года Гастемирова приговорили к шести месяцам лишения свободы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании.

Гастемиров обратился в «Комитет против пыток», который позднее представлял его интересы. Дело дошло до ЕСПЧ.

Увы, пытки в правоохранительных органах - явление не такое уж редкое (хотя кто-нибудь из генералов или из наивной общественности сделает круглые глаза). Люди, живущие "на земле", хорошо знают: недозволенные методы могут применяться для выбивания показания (когда нужно поскорее "закрыть дело"), человек может донести на ближних или друзей под угрозой давления, из него могут выбивать деньги (если есть что выбивать)... Неудивительно, что нечистоплотность части силовиков - портит им репутацию в глазах общества в целом:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 