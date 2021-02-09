Жителю Чечни присудили 50 тысяч евро за пытки в милиции

Российскому гражданину, жителю Чечни Роману Гастемирову положена компенсация морального вреда в размере 50 тыс. евро. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

ЕСПЧ установил, что Гастемиров в 2005 году подвергался пыткам в Ленинском РОВД Грозного. По словам пострадавшего, его избивали и пытали электрошокером, чтобы он признал свое участие в незаконных вооруженный формированиях.

По данным «Комитета против пыток», в СИЗО у местного жителя обнаружили гематомы на правой лопатке и в промежности. Также наличие травм подтвердила экспертиза, но уголовное дело о применении пыток так никто не возбудил. Более того, в январе 2006 года Гастемирова приговорили к шести месяцам лишения свободы по статье об участии в незаконном вооруженном формировании.

Гастемиров обратился в «Комитет против пыток», который позднее представлял его интересы. Дело дошло до ЕСПЧ.

Увы, пытки в правоохранительных органах - явление не такое уж редкое (хотя кто-нибудь из генералов или из наивной общественности сделает круглые глаза). Люди, живущие "на земле", хорошо знают: недозволенные методы могут применяться для выбивания показания (когда нужно поскорее "закрыть дело"), человек может донести на ближних или друзей под угрозой давления, из него могут выбивать деньги (если есть что выбивать)... Неудивительно, что нечистоплотность части силовиков - портит им репутацию в глазах общества в целом:

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