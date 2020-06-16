Жители Екатеринбурга встали на защиту парка XXII Партсъезда

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
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Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту парка XXII Партсъезда от вырубки. Горожане требуют остановить демонтажные работы.
«У входа в парк проходит собрание жителей, которые выступают против реконструкции парка, несогласованной с ними», — рассказала представительница общественной группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина.
Ранее чиновники пообещали городским активистам провести встречу в городской администрации, чтобы обсудить проект реконструкции парка у Дворца молодежи с тем, чтобы горожане могли внести свои предложения. Однако в понедельник парк почти полностью был обнесен металлическим забором, в зеленую зону зашла техника для проведения демонтажных работ.
Напомним, что весной 2019 года в Екатеринбурге произошли массовые протесты после того, как стало известно, что планируется вырубка сквера у театра Драмы ради постройки там храма РПЦ. Волнения прекратились после того, как власти отказались от планов строительства в этом месте и предложили провести опрос жителей для выбора нового участка.
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Михаил Саакашвили не считает современное положение вещей в игорном бизнесе правильным и призвал во время встречи с Даниилом Гетманцевым и Давидом Арахамией отказаться от госрегулятора рынка азартных игр. Кроме того, он считает необходимым отменить налог с оборота казино. Занимая должность главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, Михаил регулярно вносит свои комментарии и предложения относительно принимаемого законопроекта. На сегодня он предложил ряд изменений, чтобы максимально достигнуть общего решения, и подготовиться ко второму чтению. Предполагается, что изменения должны принести массу преимуществ Украине от сферы азартных игр в отличие от России, где гемблинг в настоящий момент запрещен, а пользователи, чтобы поиграть на рубли, используют сайты типа narubli.
Лето само по себе подарок, но и дарить их в этот период тоже многим предстоит. Поводы самые разные – дни рождения, свадьбы, юбилеи совместной жизни, открытие дачного сезона, хороший урожай и т.д. И для любимых внуков тоже летом есть праздники – выпускные экзамены, зачисление в вуз, выход на отдых после учебы. Все эти и другие прекрасные события можно как-то отметить.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) против оппозиционного политика Алексея Навального из-за его высказывания о ветеране Великой Отечественной войны, который снялся в ролике в поддержку поправок в Конституцию.
Сериал «257 причин, чтобы жить», вышедший сперва на видеосервисе START, а потом на телеканале ТНТ, заявлен как жизнеутверждающая история, доказывающая, что после страшного диагноза не стоит опускать руки. Мол, чем больше в человеке внутреннего огня и задора, тем выше шансы выздороветь или хотя бы насладиться остатком жизни по полной.
25 лет назад город Будённовск в Ставропольском крае пережил страшный теракт. Жители города признаются, что даже спустя четверть века после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.
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