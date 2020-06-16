Жители Екатеринбурга встали на защиту парка XXII Партсъезда

Жители Екатеринбурга вышли на акцию в защиту парка XXII Партсъезда от вырубки. Горожане требуют остановить демонтажные работы.

«У входа в парк проходит собрание жителей, которые выступают против реконструкции парка, несогласованной с ними», — рассказала представительница общественной группы «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина.

Ранее чиновники пообещали городским активистам провести встречу в городской администрации, чтобы обсудить проект реконструкции парка у Дворца молодежи с тем, чтобы горожане могли внести свои предложения. Однако в понедельник парк почти полностью был обнесен металлическим забором, в зеленую зону зашла техника для проведения демонтажных работ.

Напомним, что весной 2019 года в Екатеринбурге произошли массовые протесты после того, как стало известно, что планируется вырубка сквера у театра Драмы ради постройки там храма РПЦ. Волнения прекратились после того, как власти отказались от планов строительства в этом месте и предложили провести опрос жителей для выбора нового участка.

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По инф. rosbalt.ru

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