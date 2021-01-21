Жители Химок попросили Илона Маска «разобраться» с выпавшим снегом – увезти его на Марс

Жители подмосковных Химок, дворы которых утопают в снегу, решили обратиться за помощью к американскому миллиардеру Илону Маску.

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Сначала местные власти просили жителей помочь коммунальщикам с уборкой снега и обещали выдать инвентарь. Однако на субботнике выяснилось, что лопат нет.

После этого у химчан лопнуло терпение, и они по всем возможным каналам цифровой связи попросили Маска вывезти снег из их дворов на Марс.

По инф. rosbalt.ru

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