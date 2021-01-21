|
Жители Химок попросили Илона Маска «разобраться» с выпавшим снегом – увезти его на Марс
|По инф. rosbalt.ru
|21 Января 2021 г.
|
Жители подмосковных Химок, дворы которых утопают в снегу, решили обратиться за помощью к американскому миллиардеру Илону Маску.
Сначала местные власти просили жителей помочь коммунальщикам с уборкой снега и обещали выдать инвентарь. Однако на субботнике выяснилось, что лопат нет.
После этого у химчан лопнуло терпение, и они по всем возможным каналам цифровой связи попросили Маска вывезти снег из их дворов на Марс.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •