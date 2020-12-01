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Житель Коми спас пенсионерку от потери более 600 тысяч рублей

По инф. Российской газеты   
01 Декабря 2020 г.
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Полиция Сыктывкара объявила благодарность жителю столицы Коми Сергею Мартюшеву, который спас от мошенников пожилую женщину. Мужчина заметил, что пенсионерка через банкомат пытается перевести крупную сумму неизвестным и смог предотвратить обманную сделку.

Житель Коми спас пенсионерку от потери более 600 тысяч рублей

В дежурную часть поступил телефонный звонок от мужчины, который рассказал, что в одном из сыктывкарских торговых центров незнакомая ему женщина переводит крупную сумму через банкомат.

Эта схема процветает уже несколько лет по всей стране. Человеку поступает звонок якобы от работника банка. Звонящий утверждает, что со счетом клиента происходят подозрительные манипуляции и единственный способ от них защититься — немедленно снять все наличные и перевести их на другой счет. Причем, номер этого счета звонящий сообщает по телефону.

  • О том, что такие звонки опасны, горожан предупреждают и в полиции, в Роспотребнадзоре, тем не менее, телефонные мошенники регулярно находят новых жертв. В частности, перевести деньги на счет согласилась и пожилая жительница Сыктывкара. У нее на банковской карте хранилось более 640 тысяч рублей, эти деньги она собирала с пенсии в течение восьми лет, копила на квартиру.

Сергей Мартюшев увидел, как женщина вставляет купюры в банкомат, с кем-то говорит по телефону. Пенсионерка была возбуждена и напугана. Сергей вызвал полицию, а сам пошел к пенсионерке, стал спрашивать, нужна ли помощь.

Горожанка рассказала ему о переводе денег, Сергей в считанные минуты убедил ее, что она имеет дело с аферистами и пенсионерка прекратила перечисление средств. Она успела отправить «сотрудникам банка» 30 тысяч рублей, но основная сумма, 614 тысяч осталась у нее на руках.

Когда в ТЦ прибыли сотрудники полиции, женщина отправилась с ними писать заявление. Сейчас полиция Коми пытается установить, на какие счета ушли 30 тысяч пенсионерки и можно ли их вернуть.

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