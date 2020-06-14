Житель Индии оставил наследство не семье, а слонам

Житель Индии оставил без наследства свою семью из любви к животным. Он составил завещание, в котором указал, что после его смерти около 2,5 га его земли должны достаться слонам.

50-летний мужчина, живущий в штате Бихар, пояснил, что двое его слонов Моти и Рани многое для него значат, а один из них когда-то даже спас ему жизнь — слон предупредил хозяина о вооруженном человеке, который пытался с ним расправиться, пока тот спал. В результате мужчина проснулся и успел убежать.

Жена и дети не очень довольны завещанием, хотя им тоже достанется небольшой участок земли и дом.

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По инф. rosbalt.ru

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