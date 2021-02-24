Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании

Обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании предъявлено 72-летнему французскому актеру Жерару Депардье, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Предъявление обвинения состоялось еще 16 декабря, но стало известно об этом только сейчас.

Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года. Изначально следствие не обнаружило состава преступления и прекратило расследование в июне 2019 года, однако в октябре 2020 года после запроса парижской прокуратуры судебный следователь возобновил расследование.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...