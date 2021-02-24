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Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании
По инф. rosbalt.ru   
24 Февраля 2021 г.
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Обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании предъявлено 72-летнему французскому актеру Жерару Депардье, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании


Предъявление обвинения состоялось еще 16 декабря, но стало известно об этом только сейчас.

Истицей по этому делу выступает молодая актриса, которая обвиняет Депардье в домогательствах и изнасиловании летом 2018 года. Изначально следствие не обнаружило состава преступления и прекратило расследование в июне 2019 года, однако в октябре 2020 года после запроса парижской прокуратуры судебный следователь возобновил расследование.

По инф. rosbalt.ru

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