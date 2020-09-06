Жерар Депардье принял православие в Париже

Обладатель квартиры в Саранске и российского гражданства францзуский актер Жерар Депардье снова решил сменить вероисповедание.

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Известно, что Депардье принял православие 4 сентября в Святом соборе Александра Невского в 8-м округе французской столицы Парижа. Актер крестился в один день с дочерью своих знакомых, для которой стал крестным отцом.

Таинство проводилось в окружении самых близких людей артиста, в соборе собрались около 30 человек.

Этот случай стал для Депардье не первым отречением от католицизма. Ранее он признавался, что принял ислам из-за любви к творчеству египетской певицы Умм Кульсум. Во время обряда крещения он заявил, что подумывает о переходе в иудаизм, пишут местные СМИ.

По инф. rosbalt.ru

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