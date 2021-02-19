Жена Игоря Николаева обматерила вдову миллионера из-за места на парковке

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
Супруга композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова вступила в конфликт со вдовой коллекционера Евгения Самусенко Миленой Дейнега из-за парковочного места. «Звездный мат! Я в шоке, друзья!» – заявила светская львица.
Дейнега живет в одном доме со звездной четой в центре Москвы. Во время сильного снегопада вдова коллекционера предложила своему директору остаться у нее, а машину поставить в подземный паркинг на свободное место. Позже выяснилось, что это место принадлежит семье Николаева, а разобраться в ситуации решила его жена Юлия.
– Мы, как порядочные люди, оставили номер телефона на случай, если парковка кому-то принадлежит. Утром Михаил посмотрел звонки и входящие сообщения и был в шоке – с номера Юлии Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, унижающих честь и достоинство человека, между прочим, это наказуемо по закону РФ, – поделилась Дейнега с подписчиками.
Светская львица была возмущена таким поведением певицы, тем более – молодой мамы. По ее словам, очень странно слышать такие «ужасные слова» в адрес соседей, особенно, когда знаешь, что на парковку могут попасть только жильцы дома.
– Ну, давайте. Начинайте. Жду повестки в суд за нарушение вами законодательства, – отреагировала Юлия Проскурякова.
Цены на рыбу в наших магазинах кусаются. А ведь это очень важный для человека продукт. Рекомендованные два рыбных дня в неделю не каждая семья сейчас может себе позволить. Форель или семгу некоторые соотечественники лишь на Новый год и дни рождения покупают, чтобы получить гастрономическое удовольствие. И всего-то. А хотелось бы, чтобы такие вкусные и полезные приобретения случались почаще. Что же не так на нашем рыбном рынке? С чьих «велений» продукция этого сектора стремится быть «не простой, а золотой»?О мерах, которые позволят сделать рыбную продукцию доступной большинству россиян, рассказал эксперт Валентин Балашов.
Супруга композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова вступила в конфликт со вдовой коллекционера Евгения Самусенко Миленой Дейнега из-за парковочного места. «Звездный мат! Я в шоке, друзья!» – заявила светская львица.
То, что российское общество меняется, не заметить сложно. Даже далекие от политики люди стали неравнодушны к тому, что происходит в стране и готовы выходить на акции протеста. Как мы уже неоднократно говорили, жители регионов выходят сколько не в поддержку Навального, сколько за свою личную свободу. Уставшие от произвола, нищеты и коррупции, они выходят на массовые протесты и требуют обратить на себя внимание. Но к чему это приведет? Эксперты попытались спрогнозировать, может ли, в соответствии с этими переменами, в обозримой перспективе трансформироваться и российская власть.
Сразу в нескольких тепличных хозяйствах Краснодарского края вырастили уникальные сорта тюльпанов к 8 марта. Традиционно именно Кубань является поставщиком цветов в разные регионы России, в том числе на Дальний Восток.
Кировский районный суд Новосибирска решил не заключать под стражу местного жителя, наехавшего на женщину с коляской. Сама пострадавшая была шокирована решением правосудия и планировала оспорить постановление.
Рядом с так называемым «дворцом Путина» на мысе Идокопас около Геленджика (объект официально принадлежит Аркадию Ротенбергу) размещены охраняемые усадьбы, участки и другие объекты недвижимости, которые принадлежат людям из ближайшего окружения главы государства.
Сфера шоу-бизнеса кипит событиями. Например, в конце января во второй раз стала мамой певица Кети Топурия. Со своим новорожденным малышом она устроила фотосессию, чтобы сохранить память о самом нежном возрасте маленького сынишки. Но и дочка певицы Оливия в этом действе была не забыта, Кети позировала также и с девочкой.
18 февраля не стало любимца публики, актера Андрея Мягкова. Оглушительная популярность, свалившаяся на него после «Иронии судьбы», его смущала и вовсе не играла на руку: его часто представляли любителем выпивки и попариться в бане. Но это была всего лишь роль. На деле Мягков в жизни – это олицетворение романтизма, верности и мужества. Вспомним творческий путь артиста.
Некоторые люди достаточно скептически относятся к пластической хирургии. Поскольку у каждого человека свое представление и понимание о красоте. Как ни крути, но природа так устроила человека, что он сам того не понимая, всеми силами стремится к красоте. Согласитесь, что каждая женщина пользуется косметическим средствами, регулярно делает маски, а так же посещает косметологический кабинет. Всё это и есть стремление быть красивой.
Выполнение в 2020 году мероприятий городской государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» стало основным пунктом обсуждения на состоявшемся заседании Правительства Санкт-Петербурга. В числе участников события, проходившего в формате видеоконференции, был и депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов. Также в рамках заседания о задачах Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на 2021 год рассказал глава ведомства Дмитрий Лисовец.
Летом на всех центральных улицах городов не обойтись без навязчивой рекламы. То предлагают купить шубу "недорого", то ювелирные изделия "два по цене одного". И все это немало раздражает и отвлекает. И вот власти тоже задумались над этим вопросом: звуковой рекламе решили дать бой.
Общественная палата и Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» в письменном обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину предложили начислять малоимущим субсидии на оплату коммунальных услуг при наличии долгов.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила Минпромторгу о повышении цен на непродовольственные товары - одежду, обувь, игрушки, мебель, компьютерную и бытовую технику. Стоимость увеличится из-за резкого подорожания контейнерных перевозок.
Россияне выбрали идеального мужчину среди литературных героев. В общем зачете среди персонажей отечественных и зарубежных произведений победил Ретт Батлер («Унесенные ветром»), за него голоса отдали 34% пользователей книжного сервиса MyBook. В тройке лидеров также Мистер Дарси («Гордость и предубеждение») и Грей («Алые паруса»).
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.