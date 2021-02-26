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Земфира выпустила первый за 13 лет студийный альбом
По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2021 г.
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Певица Земфира в пятницу выпустила новый студийный альбом «Бордерлайн». Он стал первым альбомом исполнительницы с 2013 года.

Земфира выпустила первый за 13 лет студийный альбом


До этого Земфира выпустила два клипа на песни из этого альбома: в начале февраля вышел первый за семь лет клип певицы на песню «Злой человек», вошедшей в саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». А 19 февраля поклонники смогли оценить клип на песню «Остин».

  • В альбом «Бордерлайн» вошли 12 треков. Он размещен для прослушивания на платформах Apple Music, Spotify, «Яндекс. Музыка», YouTube Music, в социальной сети «ВКонтакте» и в мобильном приложении BOOM.

По инф. rosbalt.ru

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