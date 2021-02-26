Земфира выпустила первый за 13 лет студийный альбом

Вот уже которую неделю подряд в СМИ активно обсуждается вопрос введения продовольственных талонов для помощи бедным. Есть ли на деле потребность в какой-то системе бесплатного распределения продуктов? Да, есть. Даже госстатистика признает, что 9,8% населения страны (а это почти 15 млн человек) живут меньше чем на 10 тыс. руб. в месяц. Большинство этих людей недоедают. К ним надо добавить и миллионы тех, кто, располагая чуть более высокими доходами, все равно не имеет возможности тратить достаточно денег на питание.