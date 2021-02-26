Земфира выпустила первый за 13 лет студийный альбом

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
До этого Земфира выпустила два клипа на песни из этого альбома: в начале февраля вышел первый за семь лет клип певицы на песню «Злой человек», вошедшей в саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». А 19 февраля поклонники смогли оценить клип на песню «Остин».
В альбом «Бордерлайн» вошли 12 треков. Он размещен для прослушивания на платформах Apple Music, Spotify, «Яндекс. Музыка», YouTube Music, в социальной сети «ВКонтакте» и в мобильном приложении BOOM.
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав Канюс.
СМИ выяснили, кто является самым богатым телеведущим России. Им оказался 79-летний Александр Масляков. Ежегодно он зарабатывает порядка 500 млн рублей. При этом речь идет о доходах лишь за съемки новых выпусков юмористической программы.
Пандемия коронавируса лишила этот мир уже довольно большого числа заслуженных деятелей культуры и искусства, актеров кино и театра, певцов и других знаменитостей. Одним из них стал известный российский сценарист и режиссер, художественный руководитель знаменитого киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай полностью победил в борьбе с бедностью. По его словам, нищету в региональном масштабе преодолели благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и народа. Из состояния бедности вывели 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.
Организация «Общественный контроль» в канун Масленицы проверила качество сметаны, изготовленной российскими производителями. Специалисты закупили образцы не только в заводской упаковке, но и продукт, продающийся на развес, который позиционируют как фермерский.
Свыше 200 гробов с покойниками попали в море из-за оползня на кладбище в одном из пригородов итальянской Генуи. (Какой жуткий и неприятный случай. Но он лишний раз доказывает нам, что природные силы непредсказуемы, и вот так поплавать в море можно если не при жизни, то после смерти (шутим шутим) - прим. МГ.)
Вот уже которую неделю подряд в СМИ активно обсуждается вопрос введения продовольственных талонов для помощи бедным. Есть ли на деле потребность в какой-то системе бесплатного распределения продуктов? Да, есть. Даже госстатистика признает, что 9,8% населения страны (а это почти 15 млн человек) живут меньше чем на 10 тыс. руб. в месяц. Большинство этих людей недоедают. К ним надо добавить и миллионы тех, кто, располагая чуть более высокими доходами, все равно не имеет возможности тратить достаточно денег на питание.
Уроженец Рязанской области Виктор Мохов, которого называли «скопинским маньяком», в начале марта освободится из колонии после 17 лет заключения. Он прославился на всю страну своими чудовищными злодеяниями: мужчина четыре года держал в заточении двух девочек и насиловал их.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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