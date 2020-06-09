Завидуем молча: жителям Пекина раздадут деньги на шопинг и рестораны

Власти Пекина решили поддержать экономику, раздав горожанам ваучеры на покупки и посещение ресторанов.

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Как сообщает Bloomberg, на эти цели китайская столица выделила 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд).

Весь июнь людям будут рассылать онлайн-купоны, на которые можно купить еду, а также товары и услуги в сфере культуры, образования, туризма и спорта. Воспользоваться такой возможностью можно будет в течение двух недель после получения.

Китай сейчас находится, пожалуй, в самом лучшем положении в мире. Страна первая успешно преодолела коронавирусную инфекцию, и теперь потихоньку продолжает налаживать дела в экономике. Поэтому жителям Поднебесной остается только завидовать...

По инф. rosbalt.ru

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