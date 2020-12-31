«Запах ёлки и даже вкус оливье мне недоступны»: Сергей Жигунов попал в больницу с коронавирусом

Ох, и нелегкий же выдался этот уходящий от нас две тысячи двадцатый год! Вряд ли когда еще мир, и Россия в нем, сталкивались с таким количеством проблем одновременно. Но вот он уходит и, думается, что провожаем мы его без особого сожаления.