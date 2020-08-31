Забайкальцев оштрафовали за переименование своего поселка в «Путинвор»

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
В Забайкалье в ночь на 1 июня неизвестные изменили название поселка Агинское, выложенное камнями на холме, на «Путинвор». Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и назначили по 800 рублей штрафа.
Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и назначили по 800 рублей штрафа.
«Жители Агинского района, находясь на горе в западной части п. Агинское, что является общественным местом, ради шутки, с целью развеселить друг друга, для всеобщего обозрения переставили местами камни в надписи „Агинское“», — указано в сообщении Агинского районного суда.
В пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа сообщали, что «оскорбительная надпись» может быть фотомонтажом. «Ничего такого не было», − сказали там.
После этого глава поселка Андрей Дашин назвал надпись «глупым инцидентом».
Испытания российской вакцины от коронавируса завершились успешно и вот-вот как россиянам уже начнут ставить прививки. Добровольцы рассказали, что особых побочных эффектов не ощутили. В частности, хорошо себя чувствует и уже привитая одна из дочерей Владимира Путина.
В Забайкалье в ночь на 1 июня неизвестные изменили название поселка Агинское, выложенное камнями на холме, на «Путинвор». Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и назначили по 800 рублей штрафа.
Белорусский президент Александр Лукашенко отметил 66-летие. В подарок ко Дню рождения протестующие выкатили на площадь тыквы и принесли огромного 3-метрового таракана. «Батьку» тем временем засняли с автоматом в руках. Кроме того, он уже в пятый раз со дня выборов созвонился с Кремлем.
При проведении в районе Анапы археологических исследований, которые организованы при строительстве и реконструкции автомобильной дороги А-290 Новороссийск — Керчь, ученые на месте античной усадьбы нашли древнюю дорогу.
Певица Валерия женила младшего сына Арсения Шульгина. Арсению и его избраннице Лиане Волковой по 21 году. В пятницу, 28 августа, молодые люди оформили отношения официально. Шульгин и Волкова расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы.
Заканчивается лето, наступает осень и многие в это время уже находятся в предвкушении празднования Нового года. Конечно, долгожданный день хочется отметить ярко, незабываемо, и поэтому подготовку к нему стоит начинать заранее. К примеру, подумать о пиротехнической атрибутике. Сколько ее надо – наметить, когда она будет использована и т.д. В числе разных эффектных и, что для многих очень важно, недорогих фейерверков неплохо обратить внимание и на римские свечи. Приобрести такую пиротехнику не сложно, можно купить римские свечи в Санкт-Петербурге и во многих других городах и территориях меньше. А что такие свечи собой представляют?
Территория республики Тыва расположена на высокогорном плато между отрогами Саянских гор. Сюда ведут только две автомобильные дороги из России и одна из Монголии. Такая труднодоступность позволила тувинцам сохранить не только первозданную природу, но и свою национальную самобытность.
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