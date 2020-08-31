Забайкальцев оштрафовали за переименование своего поселка в «Путинвор»

В Забайкалье в ночь на 1 июня неизвестные изменили название поселка Агинское, выложенное камнями на холме, на «Путинвор». Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и назначили по 800 рублей штрафа.

Всех троих признали виновными в мелком хулиганстве и назначили по 800 рублей штрафа.

«Жители Агинского района, находясь на горе в западной части п. Агинское, что является общественным местом, ради шутки, с целью развеселить друг друга, для всеобщего обозрения переставили местами камни в надписи „Агинское“», — указано в сообщении Агинского районного суда.

В пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа сообщали, что «оскорбительная надпись» может быть фотомонтажом. «Ничего такого не было», − сказали там.

После этого глава поселка Андрей Дашин назвал надпись «глупым инцидентом».

Хроника происшествий — по ссылке.

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Polit.ru

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