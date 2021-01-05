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«За последние три месяца — ни копейки»: Леонид Ярмольник рассказал о своих заработках во время пандемии
По инф. rosbalt.ru   
05 Января 2021 г.
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Актер Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не заработал ни копейки. Об этом он заявил в программе на Youtube-канале Михаила Ширвинта, обсуждая с коллегами тему о зарплатах, которые получают актеры на фоне COVID-19.

«За последние три месяца — ни копейки»: Леонид Ярмольник рассказал о своих заработках во время пандемии


— Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. <…> За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл, — сказал Ярмольник.

По его словам, в связи с пандемией он вынужден был остановить показ спектакля «И снова с наступающим!». Ярмольник поставил его вместе с Николаем Фоменко, совместно они его и профинансировали.

Говоря о перспективах, актер выразил надежду, что пандемия скоро закончится, и отметил, что в сложившихся условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы.

По инф. rosbalt.ru

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