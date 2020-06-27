За какие грибы вскоре могут оштрафовать до миллиона?

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Минюст вышел на защиту грибов. Видимо, других забот уж нет и все проблемы государства решены.
Все мы любим природу, но есть те, кто её особенно любит. Оказывается, это Министерство юстиции России. Оно вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который, видимо, скоро разрастётся до немыслимых пределов.
Конечно, надо ставить заслоны нарушениям – дисциплина кое-где у нас порой хромает. Высокопоставленные юристы сообразили, что хромает, в частности, при сборе грибов. В действующем КоАП есть статьи против тех, кто покушается на уничтожение редких растений и животных. А вот с грибами промашка. Они без защиты закона. И в соответствии с новым документом предлагается ввести наказание за сбор, продажу и покупку редких видов грибов. Нарушителям грозят штрафы от 15 тысяч до миллиона рублей. Но мы можем спать спокойно. Миллионный штраф предусмотрен лишь для юридических лиц – тех, кто станет заготавливать, например, редкие мухоморы всей фирмой. А граждан могут оштрафовать всего лишь до 100 тысяч рублей, предпринимателей – до 500 тысяч и только зловредных юрлиц – до миллиона.
Чиновники ведомства всё же смекнули, что бывают случаи, когда гражданин находит в лесу необычный гриб и хочет взять его с собой, не догадываясь, что тот занесён в Красную книгу. А коль редкий гриб оказался в корзинке по незнанию, злодея могут на первый раз простить. «При малозначительности совершённого административного правонарушения лицо могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием. Таким образом, есть существенная разница, был ли собран случайно один гриб или целая корзина опытным грибником», – говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
А вот биологи, специалисты по грибам, отмечают, что главное в грибах – грибница, всё это вместе один организм – если грибы срывать, грибнице только лучше. Это всё равно как бояться срывать цветы сирени, не зная, что, если их обрывать, кусты на следующий год будут ещё лучше плодоносить. Кстати, редких грибов в Красной книге немногим больше двадцати и среди них нет белых, подосиновиков, опят, сыроежек и даже мутинусов собачьих и гиропорусов. Да и кому нужны эти гиропорусы?!
Но штраф – великая сила. Особенно после пандемии, когда для некоторых людей грибы как добавка к оскудевающему столу будут совсем не лишними. И они начнут сметать на лесных полянах всё подряд. Вот тут-то их будет ожидать бдительное око Минюста. И – нате вам – платите штраф!
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