За хулиганство с применением оружия теперь могут посадить на 7 лет

За хулиганство с применением оружия усилили уголовную ответственность, санкция предполагает до 7 лет лишения свободы. Такой закон одобрен на пленарном заседании Совета Федерации.

В Уголовном кодексе уже есть ответственность за хулиганство, в том числе с применением оружия. Законом предлагается ужесточить наказание за такие деяния. За хулиганство с применением насилия или угрозой его применения по отношению к гражданам предлагается наказывать штрафом от 300 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы, исправительными или принудительными работами сроком до пяти лет.

Если имеет место хулиганство с применением оружия или используемых в качестве оружия предметов, максимальный штраф увеличивается с 500 тысяч до одного миллиона рублей, а срок лишения свободы или принудительных работ — с пяти до семи лет.

По словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирины Рукавишниковой, принятие закона позволит повысить уровень общественной безопасности.

По инф. Парламентской газеты

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