Янукович назвал виновных в «аннексии» Крыма и конфликте в Донбассе

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Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал тех, кто «несет ответственность» за присоединение Крыма к РФ и конфликт в Донбассе. По его словам, виновны в этих событиях бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
«Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в „новой“ Украине», — говорится в заявлении Януковича, которое опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
Кроме того, бывший украинский лидер обвинил Турчинова в подписании «преступного указа» о начале войны в Донбассе.
Ранее Верховная Рада приняла постановление о событиях Евромайдана. Депутаты возложили вину за человеческие жертвы и потери территорий на Януковича, который «узурпировал власть» и «сформировал преступный режим».
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Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал тех, кто «несет ответственность» за присоединение Крыма к РФ и конфликт в Донбассе. По его словам, виновны в этих событиях бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
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