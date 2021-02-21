Янукович назвал виновных в «аннексии» Крыма и конфликте в Донбассе

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал тех, кто «несет ответственность» за присоединение Крыма к РФ и конфликт в Донбассе. По его словам, виновны в этих событиях бывший президент Петр Порошенко, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в „новой“ Украине», — говорится в заявлении Януковича, которое опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

Кроме того, бывший украинский лидер обвинил Турчинова в подписании «преступного указа» о начале войны в Донбассе.

Ранее Верховная Рада приняла постановление о событиях Евромайдана. Депутаты возложили вину за человеческие жертвы и потери территорий на Януковича, который «узурпировал власть» и «сформировал преступный режим».

Еще на нашем портале на эту непростую для украинцев тему:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...