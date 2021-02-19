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Яна Рудковская «превратила» сына в торговую марку?..
По инф. argumenti.ru   
19 Февраля 2021 г.
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Продюсер, супруга олимпийского чемпиона, фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки «Гном Гномыч».

Яна Рудковская «превратила» сына в торговую марку?..


Напомним, что Гном Гномычем стали называть с самого рождения своего сына Сашу знаменитые мама и папа.

Как объяснила продюсер журналистам, этот бренд должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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