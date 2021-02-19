Яна Рудковская «превратила» сына в торговую марку?..

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила Минпромторгу о повышении цен на непродовольственные товары - одежду, обувь, игрушки, мебель, компьютерную и бытовую технику. Стоимость увеличится из-за резкого подорожания контейнерных перевозок.
Россияне выбрали идеального мужчину среди литературных героев. В общем зачете среди персонажей отечественных и зарубежных произведений победил Ретт Батлер («Унесенные ветром»), за него голоса отдали 34% пользователей книжного сервиса MyBook. В тройке лидеров также Мистер Дарси («Гордость и предубеждение») и Грей («Алые паруса»).
С момента расставания легендарного футболиста Андрея Аршавина и популярной телеведущей Юлии Барановской прошло семь лет. Однако, как оказалось, поклонники до сих пор не знают многих подробностей их семейной жизни.
Из-за карантинных ограничений, любители азарта временно не могут посещать наземные казино. Некоторые заведения до сих пор остаются закрытыми, а часть из них работают лишь с соблюдением строгих санитарных норм, что нравится далеко не всем посетителям. В казино х играть онлайн гораздо удобнее. К тому же, ресурс предоставляет огромное количество игровых автоматов на любой вкус, что есть далеко не во всех наземных залах.
Сложнейшие хирургические операции, где задействованы не только доктора, но и роботы-ассистенты, проводятся с 2007 года. Плюс таких операций – в меньшей травматичности, а минус – в высокой стоимости. В России первый робот помог провести операцию в 2013 году. Так чем же превосходят эти «железные доктора» нас, людей?
В Сети появилось видео, которое девятилетняя девчушка из Читы записала за несколько минут до смерти. «У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает… мне страшно», — произносит девочка. По ее словам, в квартире с ней были младший и старший братья.
Кошмарный случай произошел в Тверской области - 31-летний мужчина выбросил своего пятилетнего ребенка с балкона третьего этажа. Мальчик упал на козырек магазина в снег, остался жив, но получил ушиб шеи.
Для православных людей крещение ребенка является чем-то само собой разумеющимся. Но если задуматься – какой смысл в крещении? Может быть, предоставить человеку самому сделать выбор, когда он достигнет сознательного возраста?
Иногда бывает так, что дети, которые берут в детдома и дают им билет в счастливую жизнь, приемным родителям оказываются не нужны. Не сживаются вместе, не могут найти точки соприкосновения. Именно так случилось в одной семье из Петербурга. У малышей было все - кроме любви и внимания мамы и папы.
В Москве скончался прославленный актер Андрей Мягков. Любимцу россиян, известному по ролям в кинокартинах «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Служебный роман» было 82 года. Мало кто знает, но Мягков также увлекался живописью и написал несколько детективов.
Фермеров не устраивают условия работы с торговыми сетями: с поля морковь они продают по 25 рублей за кг, а на прилавке - она уже 50 рублей. Переработчики рыбы жалуются на то, что отпускные цены на минтай снизились до уровня 2013 года, но в магазины он доходит через несколько посредников, и цены не снижаются. Так кому же мы обязаны такими конскими накрутками цен на продукты?
Коллекционирование монет – это поистине увлекательное занятие. Кто-то занимается этим исключительно в предпринимательских целях (собирает коллекцию, чтобы в дальнейшем продать). Для кого-либо это обычное хобби, которое влечёт и манит.
Штраф за повреждение подснежников в национальных парках Турции повысили с этого года до 80 465 лир (около 848 тысяч рублей) за одно растение (ранее он составлял 73,7 тысячи лир). Если же будет доказано, что первоцветы собирали в коммерческих целях, сумма штрафа увеличится втрое. (В какой-то степени и нам стоило бы взять на вооружение пример Турции, тогда бы люди бережнее относились к растениям, особенно, краснокнижным. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.