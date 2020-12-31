«Я тебя ненавижу»: за истязание дочери петербурженка получила условный срок

Жительница Колпино два года истязала дочь, за что получила условный срок заключения. Все издевательства женщина совершала по пьяной лавочке...

Татьяна Супрун является матерью подростка 2004 года рождения. По данным следствия, женщина по меньшей мере пять раз применяла насилие к ребенку.

Так, в марте 2017 года она порезала дочери руку, а в ноябре — выгнала на улицу. Летом 2018 года Супрун отрезала девочке волосы ножом, несколько раз ударила в лицо и по телу, а затем схватила за волосы и ударила головой об стол.

В феврале 2019 года мать поставила ребенка на колени и приложила тлеющую сигарету к ее голове. Спустя неделю пьяная женщина схватила баллончик с лаком, распылила и подожгла его перед лицом дочери со словами: «Я тебя ненавижу, ты не моя дочь», а затем порезала шею, выставила за дверь и избила с использованием швабры и других предметов.

«Супрун вину не признала», — уточнили в пресс-службе.

Суд признал женщину виновной в истязании и приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года.

У Супрун есть другой ребенок 2014 года рождения. О лишении родительских прав не сообщается.

Тем временем во Фрунзенском суде рассматривают другое дело об истязаниях детей. Муж с женой лишали сына и дочь еды и воды, пытали кипятком.

Жестокость по отношению к детям в обществе наблюдает нередко. Агрессию выплескивают и родители по крови, и отчимы, и мачехи. Люди озлоблены на мир из-за постоянной борьбы за выживание, вот и не сдерживаются порой, вымещают свои негативные эмоции на детях, которые ни в чем не виноваты. А порой и алкоголь роль играет, ведь он зачастую лишает человеческих качеств напрочь. И если такое происходит, то важно вовремя это заметить и выхватить ребенка из этого жуткого жизненного контекста. Так можно повлиять на судьбу малыша или вовсе его спасти.



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По инф. rosbalt.ru

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