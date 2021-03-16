«Я сейчас вообще ничего не могу»: певица Слава тяжело переживает смерть матери

Певица Слава поделилась со своими подписчиками в Instagram печальной новостью: месяц назад из жизни ушла мать артистки.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

— Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо, — призналась певица, добавив, что ее мать всегда была веселой, жизнерадостной, а главное, здоровой, и «не поддержала бы мое нытье».

— Я соберусь и буду работать и жить дальше, — заверила артистка.

Слава также вспомнила, что пять лет назад в автокатастрофе погиб ее отец. Мужчина не пил, не курил, занимался спортом. Жизни его лишили пьяные молодые люди, которые не справились с управлением авто.

— Человек просто стоял и ждал зеленый свет. И вот мамочка такая молодая и здоровая. Будь проклята эта пандемия! Берегите каждую секундочку со своими родными и близкими, — резюмировала знаменитость.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...