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«Я сейчас вообще ничего не могу»: певица Слава тяжело переживает смерть матери
По инф. rosbalt.ru   
16 Марта 2021 г.
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Певица Слава поделилась со своими подписчиками в Instagram печальной новостью: месяц назад из жизни ушла мать артистки.

«Я сейчас вообще ничего не могу»: певица Слава тяжело переживает смерть матери


— Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо, — призналась певица, добавив, что ее мать всегда была веселой, жизнерадостной, а главное, здоровой, и «не поддержала бы мое нытье».

— Я соберусь и буду работать и жить дальше, — заверила артистка.

Слава также вспомнила, что пять лет назад в автокатастрофе погиб ее отец. Мужчина не пил, не курил, занимался спортом. Жизни его лишили пьяные молодые люди, которые не справились с управлением авто.

— Человек просто стоял и ждал зеленый свет. И вот мамочка такая молодая и здоровая. Будь проклята эта пандемия! Берегите каждую секундочку со своими родными и близкими, — резюмировала знаменитость.

По инф. rosbalt.ru

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