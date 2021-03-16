«Я сейчас вообще ничего не могу»: певица Слава тяжело переживает смерть матери

Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
— Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо, — призналась певица, добавив, что ее мать всегда была веселой, жизнерадостной, а главное, здоровой, и «не поддержала бы мое нытье».
— Я соберусь и буду работать и жить дальше, — заверила артистка.
Слава также вспомнила, что пять лет назад в автокатастрофе погиб ее отец. Мужчина не пил, не курил, занимался спортом. Жизни его лишили пьяные молодые люди, которые не справились с управлением авто.
— Человек просто стоял и ждал зеленый свет. И вот мамочка такая молодая и здоровая. Будь проклята эта пандемия! Берегите каждую секундочку со своими родными и близкими, — резюмировала знаменитость.
О предстоящей свадьбе популярной певицы и актрисы Дженнифер Лопес с американским бейсболистом Алексом Родригесом слышали, наверное, все. Пара встречалась более четырёх лет, а летом 2019 года Родригес сделал возлюбленной предложение во время отдыха на Багамских островах.
Оказавшись на карантине, люди резко заинтересовались историей своей семьи. Некоторым удалось проследить генеалогическое древо аж на три века вглубь, другие еще помогли согражданам, создав, как, скажем, в Туле или Вятке, городские порталы для поиска родственников... Как же отыскать свои корни? Можно ли это сделать самому? С чего начать поиск? Вопросы об этом к Александру Воробьеву, историку, выпускнику РГГУ, более 15 лет профессионально занимающегося генеалогическими исследованиями.
Слабым школам помогут грантами и кураторами, репост Навального — повод для разговора с родителями, а педагогам лучше не светить свои кубики на животе. Новый председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская рассказала, как петербургские школы переживают пандемию и есть ли среди них безнадёжные.
На Яндекс Дзен есть много интересных блогеров. Двое из них – мама Ирина и дочка Евгения ведут здесь совместный канал «Три поколения». Напомним, мы об этом писали. И вот новая встреча с этими авторами, которые согласились ответить на несколько вопросов нашего издания.
У православных христиан 15 марта начался Великий пост, который продлится семь недель. Даже если вы не собираетесь поститься по всем правилам, то попробуйте отказать себе в чем-то одном – жирной или сладкой пище, или в какой-то вредной привычке, в том же самом курении.
Обеспечить в помещении (будь то квартира или офис) чистый воздух можно с помощь системы вентиляции. Никакие проветривания и распахнутые двери не заменят постоянной циркуляции воздушных масс: забора отработанного воздуха и выброса свежего. Однако любое очистительное оборудование со временем загрязняется, что ухудшает качество работы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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