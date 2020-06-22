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WWF призвала Потанина ответить за экологическую катастрофу в Норильске
По инф. rosbalt.ru   
22 Июня 2020 г.
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Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России написали открытое письмо в адрес «Норильского никеля». Экологи призвали руководство компании взять на себя ответственность за разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.

WWF призвала Потанина взять на себя ответственность за экологическую катастрофу в Норильске

«Считаем, что в сложившейся ситуации руководство компании и лично вы должны взять на себя всю ответственность за произошедшую экологическую катастрофу и незамедлительно обеспечить весь комплекс экстренных мер по ликвидации ущерба и предотвращению подобных ситуаций в будущем за счет средств компании «Норильский никель», — указано в письме. В WWF добавили, что оценки ведущих экспертов показывают, что аварийный разлив на ТЭЦ-3 произошел из-за серьезных просчетов в системе корпоративного управления ГМК «Норильский никель» в части оценки экологических рисков и обеспечения экологической безопасности.

Экологи ждут от руководства компании максимально открытой позиции и информирования как о причинах и последствиях аварии, так и о принимаемых мерах.

Представители WWF попросили компанию в течение 30 дней представить общественности результаты расследования данного ЧС и меры предотвращения в будущем, взять все расходы по программе реабилитации и восстановления нарушенных экосистем, а также незамедлительно предоставить и опубликовать в открытом доступе действующий план по предупреждению и ликвидации разливов нефти для критического анализа и подготовки рекомендаций для его переработки.

Кроме того, экологи просят провести гидрохимический и гидробиологический мониторинг для объективной оценки экологического ущерба, где особое внимание стоит уделить состоянию таймырской популяции дикого северного оленя и промысловых видов рыб и включить в среднесрочную бизнес-стратегию компании задачу по полному прекращению использования разных видов нефтяного топлива для энергетики и транспорта и переходу на сжиженный природный газ (СПГ).

Организация также попросила «Норникель» сообщить о принятых мерах.

Однако гендиректор предприятия Владимир Потанин, комментируя произошедшее, заявил, что аварию было «сложно предвидеть», поскольку она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.

Как рассказал РБК проектный директор «Гринпис России» Владимир Чупров, экологический ущерб водным объектам в районе аварии на ТЭЦ-3 теоретически может составить до 100 млрд руб.

Напомним, что авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Норильско-Таймырская энергетическая компания НТЭК заявляла, что причиной разлива 21 тыс. топлива из резервуара стали просевшие из-за таяния вечной мерзлоты сваи. Согласно оценкам Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт, а остальные 15 тыс. т — в водоемы. Загрязнены оказались реки Амбарная и Далдыкан, а также почти все их притоки. Общая площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м.

По данному факту было возбуждено четыре уголовных дела. В рамках расследования были арестованы главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов, директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов и начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Также было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, а также мэра Норильска Рината Ахметчина.

По инф. rosbalt.ru

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