Взял и сделал: житель Ярославля помог разъехаться 20 автобусам на льду

В Ярославле мужчина вызволил автомобилистов и пассажиров 20 автобусов, которые из-за сильного гололеда встали в заторе на улице Бабича. Он просто вышел из дома и начал регулировать поток, то есть заниматься прямой работой инспекторов ГИБДД.

Автомобили и маршрутные автобусы остановились, потому что не могли выбраться из ледяной колеи. Местный житель Вадим Вихарев увидел происходящее из окна своей квартиры и поспешил на помощь. Он взял на себя регулирование транспортным потоком. Вдохновленные Вадимом горожане присоединились к мужчине — так, один из них принес из дома ковер, чтобы подложить под колеса автомобилей, которые не могли выехать. Где в это время были сотрудники ГИБДД, не уточняется.

— Фура не могла тронуться с места, автобус развернут поперёк, другие автобусы и легковые авто были в хаотичном порядке, — сказал Вадим Вихарев. — Настало время, что всё движение встало и некоторые водители стали выезжать на тротуар, где ходят люди. И я решил выйти помочь. Подойдя к месту, собрались мужиками и вытолкали один автобус, затем второй.

На этом помощь добровольцев не закончилась. Чтобы организовать движение, мужчина перекрыл дорогу легковым машинам. Так они перестали занимать полосу и пропустили автобус.

— Затем наоборот автобусы ждали, пока путь освободят легковые автомобили, я их отправил в объезд через двор, — рассказал Вадим Вихарев. — Проблему создавал один сломанный автобус, из-за него из колеи трудно было выбраться и автобусам, и легковушкам. Мы с парнем помогали им и выталкивали из колеи. Тут нам пришла идея использовать ковёр, лежащий в стороне.

Мужчины разложили покрытие поперёк колеи. Это значительно помогло машинам выбираться из дорожных ловушек.

Полностью затор удалось устранить к девяти часам вечера. На дороге остался лишь сломанный автобус.

— Автомобилисты говорили спасибо, — поделился Вадим Вихарев. — Кто-то видел это и помогал, а потом уходил. Спасибо парню одному, мы с ним много машин вытолкал. Пока он мне помогал, пропустил свой трамвай несколько раз, пишет yarcube.ru .

Во вторник, 2 марта, с инициативным горожанином встретился мэр Ярославля Владимир Волков. Он поблагодарил Вадима за находчивость и сердечность

«Помогайте на дорогах окружающим, ведь иногда просто выйти из машины и подтолкнуть соседний авто займет одну минуту, а сколько хорошего настроения принесет водителю, который будет вам благодарен», — отметил Вадим Вихарев.

Между тем ситуация в городе лучше не становится. Горожане жалуются, что по улицам без риска для здоровья пройти невозможно. Жители требуют посыпать улицы песком или обработать другим антигололедным средством.

«Утром выезжали из дворов с Громова на Труфанова, бедные люди, бабушки не могут перейти дорогу, так как очень сколько, взобраться на тротуар через колею им просто невозможно!!! Ничего не посыпано, насыпи снега не убраны! А наш мэр только фотографируется, как он стариков поздравляет. Лицемерие полное! А по факту, выйдите на улицы, почистите дороги и тротуары, раз вы не можете организовать уборку улиц и дворов. Посмотрите, как те самые старики живут в реальной жизни», — пишут ярославцы в соцсетях.

Представитель ОНФ Игорь Ямщиков лично столкнулся с той же проблемой: «К сожалению, как таковой прогулки и не состоялось. Ибо идти ни по тротуару, ни по проезжей части не смог ни я, ни бедный собакен, у которого лапы просто разъехались, и передвигаться он не смог. Намедни в СМИ появилась фраза мэра Владимир Волков о том, что-де он „голову в песок не прячет“. А никто его в этом и не обвиняет, поскольку и песка-то на улицах нет!!!» — написал Игорь Ямщиков.

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По инф. rosbalt.ru

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