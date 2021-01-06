Время работы транспорта в Москве продлят в ночь на Рождество

В рождественскую ночь изменится график работы столичного транспорта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

График работы транспорта будет продлен, чтобы все желающие могли отправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой, сообщили в департаменте. Так, метро и МЦК проработает до 2:00 7 января, на диаметрах появятся дополнительные утренние и ночные рейсы. Полное расписание поездов можно посмотреть на сайте перевозчика и в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Также в ночь на Рождество 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 3:00, будут работать 15 ночных маршрутов.

В пресс-службе напомнили о том, что все уличные парковки бесплатны по 9 января.

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По инф. rosbalt.ru

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