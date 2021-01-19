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Врачи из Британии рассказали о страшных последствиях COVID-19
По инф. rosbalt.ru   
19 Января 2021 г.
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Пугающими фактами поделились британские ученые. Они выяснили, что даже если человек "успешно" переболел коронавирусом, то впоследствии он может умереть от вызванных болезнью осложнений.

Вирус-убийца: врачи из Британии рассказали о страшных последствиях COVID-19

В Великобритании из 47780 человек, выписанных из больницы в ходе первой волны пандемии коронавируса, 29,4% вернулись в больницу в течение 140 дней, а 12,3% умерли.

Данные свидетельствуют о том, что один из восьми выздоровевших пациентов с коронавирусом умирал в течение 140 дней от вызванных болезнью осложнений, а треть выздоровевших пациентов повторно госпитализировали в течение пяти месяцев, указано в статье ученых из Лестерского университета и Управления национальной статистики.

Фактически, пациенты излечиваются от коронавируса, но многие потом повторно госпитализируются с другими заболеваниями, которые развились после перенесенной COVID-инфекции, или от них же умирают, отмечает The Telegraph. Из долгосрочных последствий коронавируса врачи выделяют проблемы с сердцем, диабет и хронические заболевания печени и почек.

По данным СМИ, в Великобритании власти регистрируют смерть как связанную с COVID, если пациент умирает в течение 28 дней после положительного результата теста.

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По инф. rosbalt.ru

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