Врачам выделят деньги на такси за работу с зараженными пациентами

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Работающим с коронавирусными больными врачам в месяц будет выделять виртуальный лимит средств в приложениях вызова такси в размере до 10 тысяч рублей в месяц.
Правительство России разработало механизм финансирования такси для поездок врачей — апробация пройдёт в субъектах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. Соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин.
«Каждому врачу в отдельных регионах может быть выделен виртуальный лимит средств в приложениях вызова такси по его номеру. Деньги эти можно потратить только на оплату такси и только по служебной необходимости. Мы сейчас ведём расчёты, от субъекта к субъекту, порядка 5-10 тысяч рублей, в зависимости от расстояния, в месяц происходят затраты на врача. То есть врач сам распоряжается этим лимитом в течение месяца», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с регионами о ходе выполнения поручений президента РФ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
Чиновник подчеркнул, что сейчас правительство анализирует заявки со стороны субъектов, чтобы оценить потребность в бесплатном такси. «Например, в 16 регионах сказали, что у них такой проблемы вообще нет, 26 регионов ещё не ответили, а в 43 субъектах обозначали потребность в такси — там порядка семи тысяч врачей, которым надо в среднем в день осуществлять 10-15 поездок», — добавил он.
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