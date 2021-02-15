Врач-психиатр заподозрил у Бари Алибасова старческую деменцию

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Эксперт заявил, что такие симптомы как нарушение памяти, внимания, потеря ориентации часто говорят о сенильной или старческой деменции. Он подчеркнул, что в этом случае Алибасов не способен самостоятельно заботиться о себе.
Полторак также добавил, что у 73-летнего продюсера в случае такого заболевания практически отсутствуют шансы на возвращение к прежней жизни.
Возвращение, задержание и арест оппозиционера Навального, нашумевшая история с «дворцом» Путина, массовые уличные акции протеста, ответ Кремля, непростая повестка на международной арене, в частности с Евросоюзом – клубок ярких политических событий, которые произошли с начала года в России или как-то с ней связанные, кто только не берется распутать. И вот новая подборка слухов, суждений и заявлений. С ними можно соглашаться и не соглашаться. Но, наверное, пропускать мимо не стоит. Во-первых, ниже озвучено много любопытного. А во-вторых, ну как-то ведь нужно пытаться понять.
Международная команда археологов впервые представила описание раннее неизвестных наскальных рисунков, обнаруженных в пещере в Танзании. Изображения странных фигур с огромными головами способны навести ужас на наблюдателя.
Известный экономист и колумнист Руслан Гринберг – о том, поможет ли заморозка цен на продукты российской экономике. В конце января стало понятно: декабрьского регулирования цен на продукты, которое предприняли власти, оказалось недостаточно. Сейчас торговые сети жалуются на производителей, которые из-за роста издержек стали их уведомлять о повышении отпускных цен. Чем закончатся переговоры с ними, пока неясно. Зато точно известно, что продуктовые карточки вводить не будут: об этом на днях заявил пресс-секретарь премьер-министра.
Хорошая новость для садоводов - дачные посёлки, обозначенные в правовом поле как садоводства и огородничества, можно будет без проволочек превратить в населённые пункты либо присоединить их к уже существующим деревням и прочим поселениям.
Произошли долгожданные подвижки в части обращения с животными в цирках, зоотеатрах и океанариумах. Нередко они страдали от жестокого обращения, а условия их содержания оставляли желать лучшего, теперь же проверять условия жизни таких зверей будут инспекторы Россельхознадзора.
Очередной скандал в российском шоу-бизнесе. Владимир Путин вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 23-летнему исполнителю под псевдонимом ЮрКисс, который поет песни о том, как он «просекает фишку» и ищет «свою бейбу». Так чем чем ЮрКисс заслужил такую почетную награду? Ответ прост: он - сын близкого к Кремлю влиятельного продюсера.
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой поступок?
15 февраля в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Памятная дата выбрана, так как в этот день в 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана.
В минувшее воскресенье, 14 февраля,сторонники (и не только) политика Алексея Навального провели очередную акцию в его поддержку. Люди вышли на улицы с фонариками, чтобы все прошло максимально мирно: нет шествий - нет поводов для задержаний. Но не тут-то было.
Хорошая новость из Голландии. Конькобежка Ангелина Голикова одержала победу на Чемпионате мира на дистанции 500 метров впервые за 25 лет! Вот только после победы спортсменки вместо гимна России прозвучал фрагмент из концерта № 1 Петра Чайковского.
Пенсионный фонд России сменил руководителя – на место Максима Топилина, курировавшего пенсионную реформу, пришел 63-летний Андрей Кигим. Эксперты осторожно предполагают, что он будет куда лучше понимать проблемы российского пенсионного обеспечения. Но так ли это? А, главное, какая у Кигима подноготная?
Британские ученые провели исследование с целью найти эффективный и простой способ отучить домашних кошек охотиться на мелких зверюшек и птичек. Оказалось, что такой способ существует, хотя и не дает стопроцентного результата.
В Волгограде в начале февраля росгвардеец сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе. И вот стали известны подробности этой истории. Оказывается, женщина была в сознании еще на протяжении нескольких часов, а врачи не смогли поставить ей правильный диагноз.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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