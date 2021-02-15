Врач-психиатр заподозрил у Бари Алибасова старческую деменцию

Продюсер Бари Алибасов может страдать деменцией, считает ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева, врач-психиатр Станислав Полторак. Такое мнение он высказал в интервью одному из телеканалов.

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Эксперт заявил, что такие симптомы как нарушение памяти, внимания, потеря ориентации часто говорят о сенильной или старческой деменции. Он подчеркнул, что в этом случае Алибасов не способен самостоятельно заботиться о себе.

Полторак также добавил, что у 73-летнего продюсера в случае такого заболевания практически отсутствуют шансы на возвращение к прежней жизни.

По инф. rosbalt.ru

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