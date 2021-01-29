Впервые за 15 лет население России сократилось больше чем на полмиллиона человек. Тревожно...

Население России впервые за последние 15 лет сократилось более чем на полмиллиона человек в год. Дело тут во многом и в проклятой коронавирусной инфекции...

По данным Росстата на 1 января 2021 года население России составляло 146 238 185 человек. По состоянию на 1 января 2020 года население России составляло 146 748 643 человека. Таким образом, за 2020 год население РФ уменьшилось на 510 458 человек.

C января по июль 2020 году естественная убыль населения России также выросла более чем на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 316,3 тыс. человек.

Естественная убыль населения России с 2018 года не компенсируется притоком мигрантов и общая численность жителей страны продолжает сокращаться. По данным Росстата на 1 января 2020 года, численность населения составляла 146,748 млн человек. В 2018 году численность снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году — на 32,1 тыс.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, по которому к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом миграции.

В октябре правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России. По его оценке, в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции численность населения России сократится на 352,5 тыс. человек. Это в десять раз больше, чем в 2019 году. По подсчетам правительства, через пять лет число жителей страны может сократиться на 1,2 млн.

По мнению директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, при снижающемся коэффициенте рождаемости общая численность населения России в условиях естественной убыли населения может расти только за счет мигрантов. Однако без экономического роста даже Россия не сможет достичь необходимых масштабов миграции, полагает эксперт.

Демографические проблемы давненько Россию преследуют, и коронавирус лишь усугубит эту тревожную ситуацию. Не сам вирус, конечно, а тот эффект, который своим явлением он дал и еще даст экономике. Без перспектив работы, с урезанным трудовым днем, вообще оставшись без бизнеса и прочее – разве в таких и подобных ситуациях будут люди настраиваться на большую семью? Одного-двух прокормить бы, и то реально не всем. Помощь от государства семьям с ребятишками, есть, конечно. Но, наверное, она недостаточная. Если и пару детей мамы и папы заводят с оглядкой, не чувствуя под ногами твердой финансовой почвы.

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Polit.ru

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