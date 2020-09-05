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Впервые за 12 лет вышел новый альбом Верки Сердючки
|По инф. rosbalt.ru
|05 Сентября 2020 г.
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Новый альбом выпустил украинский музыкант Андрей Данилко, известный широкой публике как Верка Сердючка. Первый мини-альбом шоумена за 12 лет называется «Sexy».
Сборник состоит из четырех песен — «Sexy», «Swedish lullaby», «Disco kicks» и «Make it rain champagne».
Напомним, два года назад Верка Сердючка заявила об уходе со сцены. Также у музыканта обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем.
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