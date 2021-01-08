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Вот так случай: охотник убил приятеля, приняв его за лося

По инф. "Российской газеты"   
08 Января 2021 г.
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В Вологодской области охотник убил из карабина приятеля, приняв его за лося. (Увы, но такие несчастные случаи на охоте - совсем не редкость... прим. МГ.)

Вот так случай: охотник убил приятеля, приняв его за лося

ЧП произошло 5 января в промежуток с 14 до 15 часов. В лесном массиве недалеко от поселка Макаровский Никольского района группа мужчин занималась коллективной загонной охотой на лосей.

Подозреваемый, которому 56 лет, нарушил правила техники безопасности и выстрелил два раза из охотничьего карабина по цели, которую ясно не видел. Он предположил, что в том месте и находится лось. Там же, в ста метрах от него, в кустарнике находился другой охотник.

38-летний мужчина получил ранение грудной клетки и умер на месте происшествия. Великоустюгский межрайонный следственный отдел регионального Следкома возбудил уголовное дело о причинение смерти по неосторожности.

Расследование уголовного дела продолжается.

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