Вот так сюрприз: во Вьетнаме разыскали редчайшую черепаху!

Во вьетнамском озере Донгмо ученые обнаружили самку рафетуса Свайно, крайне редкого вида черепах. До этого считалось, что последняя самка этого вида умерла в 2019 году.

Рафетус Свайно (Rafetus swinhoei) — это крупная черепаха, получившая видовое название в честь британского натуралиста XIX века Роберта Свайно. Вес ее достигает двухсот килограммов. Когда-то она была распространена в Китае и на севере Вьетнама. Именно с этим видом черепах связана легенда о вьетнамском народном герое Ле Лое (1385–1433), которому волшебная черепаха вручила меч Тхуантхьен, чтобы Ле Лой с его помощью освободил страну от китайских захватчиков.

До недавнего времени было известно всего четыре живых особи. Две, самец и самка, находились в зоопарке Сучжоу в Китае, одна жила в озере Донгмо на территории вьетнамского города Шонтэй (по данным наблюдений, это самец) и еще одна — в озере Хоанкьем. В январе 2016 года черепаха из Озера возвращенного меча умерла.

Ученые долго пытались получить потомство от черепах, содержащихся в китайском зоопарке, но безуспешно. В 2019 году самка умерла после очередной попытки искусственного оплодотворения.

Однако уже в 2018 году при исследовании средовой ДНК в воде одного из вьетнамских озер ученые выявили присутствие там ДНК рафетуса Свайно, что оставляло надежду на наличие там еще живой черепахи. Редкая радостная новость об этих черепахах пришла летом того же года, когда выяснилось, что в озере Донгмо живет не одна черепаха, а две. Их увидели одновременно поднимающими головы из воды.

Наконец, в этом году одну из черепах озера удалось поймать. Тогда обнаружилось, что это самка. У черепахи взяли образцы крови для генетического анализа, установили микрочип и отпустили обратно. Вторая, более крупная черепаха, живущая в этом озере, по мнению ученых, является самцом. Кроме того, они подозревают, что в близлежащем озере Суан Кхань может скрываться третья черепаха.

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Polit.ru

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