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Волнительно и тревожно: Гольфстрим исчезнет через 80 лет
По инф. Аргументы недели   
07 Марта 2021 г.
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О том, что Гольфстрим – тёплое морское течение в Атлантическом океане – в последние десятилетия теряет свою силу, было известно еще десяток лет назад, когда шла речь о  катастрофическом ухудшении климата по обе стороны Северной Атлантики. Но только сейчас на Западе появились точные научные данные, подтверждающие эту гипотезу.

 

Гольфстрим исчезнет через 80 лет

До последнего времени не было надёжных данных о долгосрочном развитии Гольфстрима – его важные параметры измеряются лишь с 2004 года.

Но недавно команда ирландских, британских и немецких учёных объединила в единую базу так называемые прокси-данные, которые являются природными свидетелями прошлого. Специалисты использовали комбинацию из трёх различных типов данных: изменения температуры в Атлантическом океане, распределение водных масс и размер фракций грунта. При этом они исследовали все сохранившиеся архивы за 1600 лет.

Данная работа показала следующее. После долгого и относительно стабильного периода примерно с 1850 года Гольфстрим начал заметно ослабевать. А с середины прошлого века он стал просто умирать.

Основной причиной этого учёные считают глобальное потепление. По их подсчётам, проведённым при помощи климатических моделей последнего поколения, к 2100 году это атлантическое течение ослабнет на 34–45%. То есть уже через 80 лет Гольфстрим окажется в критической точке и станет нестабильным. Проще говоря, почти исчезнет.

Все это - очень тревожные звоночки. Глобальное потепление - это проблема, которая как будто никем кроме ученых не замечается, все живут сегодняшним днем и думают, что на "наш-то век точно хватит". Но ведь на этой планете еще будут жить наши внуки, правнуки, праправнуки - в каком состоянии к тому времени окружающая среда? Если мы не остановимся и не перестанем выкачивать все природные богатства, не нажмем на "стоп" в этом безумной гонке потребления и замусоривания, то последствия будут самые что ни на есть удручающие...

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