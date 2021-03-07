Волнительно и тревожно: Гольфстрим исчезнет через 80 лет

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О том, что Гольфстрим – тёплое морское течение в Атлантическом океане – в последние десятилетия теряет свою силу, было известно еще десяток лет назад, когда шла речь о катастрофическом ухудшении климата по обе стороны Северной Атлантики. Но только сейчас на Западе появились точные научные данные, подтверждающие эту гипотезу.
До последнего времени не было надёжных данных о долгосрочном развитии Гольфстрима – его важные параметры измеряются лишь с 2004 года.
Но недавно команда ирландских, британских и немецких учёных объединила в единую базу так называемые прокси-данные, которые являются природными свидетелями прошлого. Специалисты использовали комбинацию из трёх различных типов данных: изменения температуры в Атлантическом океане, распределение водных масс и размер фракций грунта. При этом они исследовали все сохранившиеся архивы за 1600 лет.
Данная работа показала следующее. После долгого и относительно стабильного периода примерно с 1850 года Гольфстрим начал заметно ослабевать. А с середины прошлого века он стал просто умирать.
Основной причиной этого учёные считают глобальное потепление. По их подсчётам, проведённым при помощи климатических моделей последнего поколения, к 2100 году это атлантическое течение ослабнет на 34–45%. То есть уже через 80 лет Гольфстрим окажется в критической точке и станет нестабильным. Проще говоря, почти исчезнет.
Все это - очень тревожные звоночки. Глобальное потепление - это проблема, которая как будто никем кроме ученых не замечается, все живут сегодняшним днем и думают, что на "наш-то век точно хватит". Но ведь на этой планете еще будут жить наши внуки, правнуки, праправнуки - в каком состоянии к тому времени окружающая среда? Если мы не остановимся и не перестанем выкачивать все природные богатства, не нажмем на "стоп" в этом безумной гонке потребления и замусоривания, то последствия будут самые что ни на есть удручающие...
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О том, что Гольфстрим – тёплое морское течение в Атлантическом океане – в последние десятилетия теряет свою силу, было известно еще десяток лет назад, когда шла речь о катастрофическом ухудшении климата по обе стороны Северной Атлантики. Но только сейчас на Западе появились точные научные данные, подтверждающие эту гипотезу.
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