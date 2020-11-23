Волгограду вернут московское время

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала перевод Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.
В правительстве считают, что новая часовая реформа позволит увеличить «эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра».
Волгоградская область «выбыла» из московской часовой зоны в 2018 году по итогам локального референдума. 28 октября 2018 года появился соответствующий федеральный закон, и жители региона перевели стрелки на час вперед. Однако почти сразу же после этого люди стали жаловаться властям на неудобство нового ритма жизни.
12 марта 2020 года депутаты решили провести в регионе новый референдум о часовом поясе, совместив его с голосованием по поправкам. Голосование состоялось летом 2020 года. Явка составила 74%. В результате более 65% жителей Волгоградской области, а это почти 900 тыс. человек, указали, что им удобнее жить по московскому времени. Против высказались около 34%.
Областной парламент попросил Госдуму снова изменить для региона часовой пояс.
В сентябре 2020 года 20 местных жителей обратились в суд, требуя признать незаконным решение депутатов. Однако им отказали, судья счел, что постановление облдумы не нарушает права, свободы и интересы граждан Волгоградской области.
Глава ГИБДД России Михаил Черников объяснил на чем инспекторы будут делать упор, принимая экзамены на права по новым правилам с сокращенной площадкой: главными будут навыки вождения в реальной обстановке — на автострадах, развязках, перекрестках.
Сегодня Государственная Дума в первом чтении одобрила пакет законопроектов, устанавливающих введение электронных сертификатов на технические средства реабилитации (ТСР) и лекарства для лиц с ограниченными возможностями. Было принято два законопроекта - "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата".
В выходные дни 21 и 22 ноября в 22.00 в эфире «Авторадио» ведущая цикла передач «ТыЭтоЯ» Татьяна Гордеева, известные детские психологи и звездные родители обсудят темы, волнующие всех родителей: как правильно критиковать ребенка, чтобы не задеть его чувства, и почему так важен родительский пример в воспитании собственных детей.
В РФ с ноября проводится первый в истории нашей страны всероссийский конкурс на лучший социальный проект в области национальной политики «Молодежная среда». Организатором соревнования является ФГБУ «Дом народов России», которое с его помощью хочет найти и помочь с реализацией лучшим отечественным молодежным проектам и инициативам в сфере межнациональных отношений. По словам директора ФГБУ «Дом народов России» Андрея Березина, лучше всего сейчас в современных тенденциях и коммуникативных каналах разбираются молодые люди. Российская Федерация может эффективно использовать их опыт и умения, реализуя государственную национальную политику.
23 ноября 1763 года, Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию. Её председателем стал барон Черкасов, который поднял вопрос о срочной необходимости делать прививки, чтобы защитить население страны от оспы.
Правительство Нидерландов запретило использование фейерверков в рождественские и новогодние праздники. За нарушение вводится штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. (Согласитесь, что инициатива очень хорошая и правильная в наше время? Интересно, в других странах примут подобные решения? - прим. МГ.)
Питание людей определяется, в основном, национальными традициями и религиозными предписаниями. С древних времен в список продуктов, запрещенных к употреблению по той или иной причине, у русских входило мясо некоторых видов животных. Многие жители нашей страны и сегодня исключают из своего рациона, например, конину, телятину или медвежатину. А вот баранину или козлятину русские изредка ели, хотя и с некоторыми оговорками. При этом на козью голову распространялось жесткое табу.
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», завоевавший спецприз жюри на Венецианском кинофестивале, вышел в российский прокат, и недавно стало известно, что он будет претендовать от России на «Оскар». Еще до своего шествия на большом экране это лента вызвала много споров. И ниже мы представляем два мнения о данной картине.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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