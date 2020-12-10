Волгоградская область перейдет на московское время до конца года

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне. Он вступит в силу с 27 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут. Жители области должны будут перевести стрелки часов на час назад.

В правительстве считают, что новая часовая реформа позволит увеличить «эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 часов утра».

Волгоградская область «выбыла» из московской часовой зоны в 2018 году по итогам локального референдума. 28 октября 2018 года появился соответствующий федеральный закон, и жители региона перевели стрелки на час вперед. Однако почти сразу же после этого люди стали жаловаться властям на неудобство нового ритма жизни.

12 марта 2020 года депутаты решили провести в регионе новый референдум о часовом поясе, совместив его с голосованием по поправкам. Голосование состоялось летом 2020 года. Явка составила 74%. В результате более 65% жителей Волгоградской области, а это почти 900 тыс. человек, указали, что им удобнее жить по московскому времени. Против высказались около 34%.

Областной парламент попросил Госдуму снова изменить для региона часовой пояс.

В сентябре 2020 года 20 местных жителей обратились в суд, требуя признать незаконным решение депутатов. Однако им отказали, судья счел, что постановление облдумы не нарушает права, свободы и интересы граждан Волгоградской области.

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Polit.ru

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