Военного историка приговорили к 12,5 годам колонии по обвинению в госизмене

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
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Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима военного историка, капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова по обвинению в государственной измене.
Прокурор просил назначить Жукову 17 лет колонии строгого режима. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре, историк отрицает свою причастность к преступлению.
Материалы дела засекречены, заседание проходило в закрытом режиме.
Известно, что военного историка Андрея Жукова задержали в июне 2018 года. Следователи провели у него дома обыск и изъяли флешку, жесткий диск и компьютер. До задержания Жуков занимался поиском участников Великой Отечественной войны, их родственников и воинских наград, он писал книги на эту тему.
По данным источника ТАСС, обвинения против Жукова относятся «к истории Вооруженных Сил РФ и к его активной деятельности в интернете».
С 1941 года большая часть документов Минобороны СССР и РФ засекречена. Для изучения военных архивов нужен допуск. Коллеги Жукова рассказали, что он интересовался историей советских и российских частей, в том числе их названиями и дислокациями с времен Первой мировой войны до современности.
В России наказание по статье о госизмене (275 УК РФ) — от 12 до 20 лет, штраф — до 500 тыс. рублей. С 1997 по 2017 годы за государственную измену и шпионаж в России осуждены 100 человек. Только 2019 году расследовали или рассматривали еще не менее 22 дел.
Под статью часто попадают ученые, в том числе из-за совместной работы с иностранными коллегами. В большинстве случаев обвинение находит в материалах государственную тайну — даже если информация была взята из открытых источников, или материалы визировал представитель спецслужб. Заседания по делам о госизмене засекречены, и общественности крайне редко удается узнать, в чем суть обвинений.
Известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина до сих пор спрашивают о том, как сложилась судьба его бывшей супруги и тёщи. Это связано с тем, что более трёх лет назад Елена решила взять кредит для своего гражданского мужа, у которого был свой бизнес.
Новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря будет выходным. Это следует из проекта постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, который подготовил Минтруд.
Встречаем новый вторник с ещё одной подборкой значимых событий культурного Интернета. На этот раз мы предлагаем вам взглянуть на самые свежие концерты и спектакли, которые только-только умудрились пробраться в сети Всемирной паутины.
Парадокс нынешней российской власти заключается в том, что она сама, равно как и ее структура, при всей своей публичности в какой-то степени остается своего рода закрытым клубом, который никогда не анонсирует свои действия, а лишь выкатывает на суд общественности уже готовые решения, фактически ставя население перед свершившимся фактом. Традиция не объяснять гражданам суть происходящих вещей, не озвучивая практически ничего из имеющего значение в масштабах страны, сложилась в России уже давно. Даже когда кто-то из высокопоставленных представителей власти берется говорить о происходящем, выходит, как правило, набор заученных тезисов о стабильности, продуманной стратегии и неподвластных никому негативных внешних факторах.
Дмитрий Власкин, известный по ситкому «Физрук», исполнил роль знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Премьера многосерийной драмы «В созвездии Стрельца» состоялась на «Первом канале» (мы об этом, напомним, писали).
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