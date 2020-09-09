Военного историка приговорили к 12,5 годам колонии по обвинению в госизмене

Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам колонии строгого режима военного историка, капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова по обвинению в государственной измене.

Прокурор просил назначить Жукову 17 лет колонии строгого режима. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре, историк отрицает свою причастность к преступлению.

Материалы дела засекречены, заседание проходило в закрытом режиме.

Известно, что военного историка Андрея Жукова задержали в июне 2018 года. Следователи провели у него дома обыск и изъяли флешку, жесткий диск и компьютер. До задержания Жуков занимался поиском участников Великой Отечественной войны, их родственников и воинских наград, он писал книги на эту тему.

По данным источника ТАСС, обвинения против Жукова относятся «к истории Вооруженных Сил РФ и к его активной деятельности в интернете».

С 1941 года большая часть документов Минобороны СССР и РФ засекречена. Для изучения военных архивов нужен допуск. Коллеги Жукова рассказали, что он интересовался историей советских и российских частей, в том числе их названиями и дислокациями с времен Первой мировой войны до современности.

В России наказание по статье о госизмене (275 УК РФ) — от 12 до 20 лет, штраф — до 500 тыс. рублей. С 1997 по 2017 годы за государственную измену и шпионаж в России осуждены 100 человек. Только 2019 году расследовали или рассматривали еще не менее 22 дел.

Под статью часто попадают ученые, в том числе из-за совместной работы с иностранными коллегами. В большинстве случаев обвинение находит в материалах государственную тайну — даже если информация была взята из открытых источников, или материалы визировал представитель спецслужб. Заседания по делам о госизмене засекречены, и общественности крайне редко удается узнать, в чем суть обвинений.

Polit.ru

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