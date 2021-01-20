Вода в бутылках так ли хороша? Увы, оказывается, нет

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
В трети проверенных Роскачеством образцах питьевой воды найдены различные нарушения. Всего было проверено 206 торговых марок, нарушения нашли в 65 образцах, сообщает организация.
Проверяли воду питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую, произведенную в девяти странах, включая и 194 российских бренда. Воду покупали в семи федеральных округах. Проверяли на качество, химическую безопасность и фальсификацию.
В пяти образцах эксперты нашли несоответствия обязательному действующему техрегламенту ЕАЭС, еще в 59 образцах обнаружены признаки фальсификации, один образец показал и несоответствия обязательным требованиям, и признаки фальсификации.
Также оказалось, что у половины образцов бутилированной воды на этикетке содержится информация, которая может ввести потребителя в заблуждение. К примеру, это указания на «натуральность» и «экологичность» воды, на ее «природное происхождение».
Выявлена и небезопасная для здоровья вода. Так, в четырех образцах обнаружены несоответствия техрегламенту ЕАЭС по сумме нитратов или нитритов (это говорит о проблемах в водоподготовке в виде техногенного загрязнения или естественного фона скважины). Еще в одном образце нашли остаточный хлор, в другом — повышенное содержание марганца, что также нарушает техрагламент.
Как отмечают эксперты Роскачества, большинство нарушений (60 из 65) связано с достоверностью маркировки. Так, по содержанию микроэлементов не соответствовали маркировке одна торговая марка лечебной, 15 торговых марок столовой, 11 торговых марок лечебно-столовой минеральной воды и 33 торговых марки питьевой воды.
Более 40 образцов содержали указание на группы минерализации, но изготовлены не по ГОСТу. То есть производители необоснованно указывали на этикетках группы, вводя потребителя в заблуждение. Указание группы критично именно для минеральной воды, поскольку она используется в лечебных целях.
Анализ минеральной лечебно-столовой воды выявил в двух образцах нехватку основного действующего вещества — сульфат-иона. То есть фактически эта вода не имеет заявленного производителем лечебного действия.
В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года, был образована Республика Дагестан. Это — дата создания современного административного образования, ранее эту территорию занимали другие государства и княжества.
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу Путину. От такого трудно оставаться в стороне — причем, вне зависимости от текущей позиции (а наш портал читают пожилые люди совершенно разных политических взглядов!)
В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.
Один человек погиб в результате схода лавины на горнолыжной трассе на Домбае. Это президент одноименной горнолыжной федерации Хаджи-Мурат Маршанкулов. Об этом рассказал сын главы спортивной организации.
СМИ узнали о ребенке, который растет у последнего избранника покойной певицы Юлии Началовой Вячеслава Кудри. Мальчика выносила и родила суррогатная мать, сообщило одно из популярных изданий со ссылкой на собственный источник.
Через год задания на ЕГЭ могут стать ориентированными не столько на запоминание информации, сколько на практическое применение полученных знаний. Это следует из опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) перспективных моделей ЕГЭ, по которым экзамен будут сдавать выпускники 2022 года.
Сейчас на слуху слово квест. Это игра, для прохождения которой участнику требуется решить цепочку разных логических загадок. Сюжет может предполагать один исход игры или несколько. Еще до коронавирусных ограничений квест-комнаты открывались практически в каждом российском более-менее крупном городе как грибы после дождя. Сходить в квест было модным препровождением времени, особенно, конечно, у более гибкого ко всем новшествам молодого поколения. Но и возрастные люди затем стали подтягиваться – в квест-комнаты ходили целыми семьями, там также некоторые фирмы проводили корпоративы.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.