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Вода в бутылках так ли хороша? Увы, оказывается, нет

По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2021 г.
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В трети проверенных Роскачеством образцах питьевой воды найдены различные нарушения. Всего было проверено 206 торговых марок, нарушения нашли в 65 образцах, сообщает организация.

В воде в бутылках нашли и нитраты, и хлор, и вранье на этикетках

Проверяли воду питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую, произведенную в девяти странах, включая и 194 российских бренда. Воду покупали в семи федеральных округах. Проверяли на качество, химическую безопасность и фальсификацию.

В пяти образцах эксперты нашли несоответствия обязательному действующему техрегламенту ЕАЭС, еще в 59 образцах обнаружены признаки фальсификации, один образец показал и несоответствия обязательным требованиям, и признаки фальсификации.

Также оказалось, что у половины образцов бутилированной воды на этикетке содержится информация, которая может ввести потребителя в заблуждение. К примеру, это указания на «натуральность» и «экологичность» воды, на ее «природное происхождение».

Выявлена и небезопасная для здоровья вода. Так, в четырех образцах обнаружены несоответствия техрегламенту ЕАЭС по сумме нитратов или нитритов (это говорит о проблемах в водоподготовке в виде техногенного загрязнения или естественного фона скважины). Еще в одном образце нашли остаточный хлор, в другом — повышенное содержание марганца, что также нарушает техрагламент.

Как отмечают эксперты Роскачества, большинство нарушений (60 из 65) связано с достоверностью маркировки. Так, по содержанию микроэлементов не соответствовали маркировке одна торговая марка лечебной, 15 торговых марок столовой, 11 торговых марок лечебно-столовой минеральной воды и 33 торговых марки питьевой воды.

Более 40 образцов содержали указание на группы минерализации, но изготовлены не по ГОСТу. То есть производители необоснованно указывали на этикетках группы, вводя потребителя в заблуждение. Указание группы критично именно для минеральной воды, поскольку она используется в лечебных целях.

Анализ минеральной лечебно-столовой воды выявил в двух образцах нехватку основного действующего вещества — сульфат-иона. То есть фактически эта вода не имеет заявленного производителем лечебного действия.

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По инф. rosbalt.ru

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