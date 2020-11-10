ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Внук похитил у бабушки полмиллиона и купил себе машину
По инф. Российской газеты   
10 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Перми суд признал молодого мужчину виновным в совершении кражи с банковского счета у бабушки, которая раньше была его опекуном.

Внук похитил у бабушки полмиллиона и купил себе машинуВнук похитил у бабушки полмиллиона и купил себе машину

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что мужчина узнал о банковском вкладе бабушки, которая раньше была его опекуном. Он тайно воспользовался смартфоном пожилой женщины, в котором была установлена программа банка, и перевел 560 тысяч рублей с вклада бабушки на свою банковскую карту, а позже на эти деньги купил автомобиль.

Потерпевшая обнаружила пропажу денег, когда пришла в банк снять пенсию, и обратилась за помощью в полицию.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы на срок один год и шесть месяцев, а также обязал его возместить ущерб потерпевшей.

Очень горько и обидно получит такую благодарность от внука, пусть и неродного. Сколько в свое время эта бабушка в него вложила, сколько сил потратила, а он в итоге так некрасиво поступил. Недаром считается, что чужие гены - потемки, поэтому не все решаются на опекунство или усыновление детей. Кто знает, что на уме у этого ребенка. Но опять же всех под одну гребенку нельзя ровнять, порой и родные внуки такое отчебучивают, что мурашки по коже бегут...

  • Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 