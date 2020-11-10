Внук похитил у бабушки полмиллиона и купил себе машину

В Перми суд признал молодого мужчину виновным в совершении кражи с банковского счета у бабушки, которая раньше была его опекуном.
Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что мужчина узнал о банковском вкладе бабушки, которая раньше была его опекуном. Он тайно воспользовался смартфоном пожилой женщины, в котором была установлена программа банка, и перевел 560 тысяч рублей с вклада бабушки на свою банковскую карту, а позже на эти деньги купил автомобиль.
Потерпевшая обнаружила пропажу денег, когда пришла в банк снять пенсию, и обратилась за помощью в полицию.
Суд приговорил виновного к условному лишению свободы на срок один год и шесть месяцев, а также обязал его возместить ущерб потерпевшей.
Очень горько и обидно получит такую благодарность от внука, пусть и неродного. Сколько в свое время эта бабушка в него вложила, сколько сил потратила, а он в итоге так некрасиво поступил. Недаром считается, что чужие гены - потемки, поэтому не все решаются на опекунство или усыновление детей. Кто знает, что на уме у этого ребенка. Но опять же всех под одну гребенку нельзя ровнять, порой и родные внуки такое отчебучивают, что мурашки по коже бегут...
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