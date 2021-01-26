Власти Украины посчитали Алёну Апину «угрозой национальной безопасности»

«Черный список» Минкульта Украины пополнила российская певица Алена Апина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Как отмечено в тексте, в этот список включаются деятели культуры, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Вместе с Апиной в список попала артистка Юлия Глебова. Ранее, в декабре прошлого года, в него был внесен и актер Алексей Гуськов. Всего в списке — 159 человек, в том числе Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Лариса Долина, Григорий Лепс. Всем им запрещен въезд на Украину, в том числе за посещение Крыма или одобрение политики России по отношению к Украине.

По инф. rosbalt.ru

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