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Власти Крыма рассказали, как правильно отдыхать на пляже
|По инф. Парламентской газеты
|25 Июня 2020 г.
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Власти Крыма рассказали о новых правилах пляжного отдыха в Крыму в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции — маски будут не нужны, но друг от друга лучше держаться подальше.
«Самый частый вопрос — нужны ли маски на пляже, ответ — нет, не нужны, достаточно держать дистанцию» — цитирует министра курортов и туризма региона Вадима Волченко пресс-служба учреждения.
В то же время, по словам главного санитарного врача по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, обязательно необходимо соблюдать социальную дистанцию между шезлонгами от полутора до двух метров и обрабатывать и дезинфицировать весь пляжный инвентарь.
С 1 июля в Крыму откроют 440 пляжей, каждый из которых будет оснащен памятками туристам по соблюдению правил безопасности. Со следующей недели министерство курортов и туризма республики начнет выезды в регионы с целью проверки подготовки объектов размещения и пляжных территорий к приему туристов.
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