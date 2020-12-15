Владимир Познер признался, что не боится коронавируса

Телеведущий Владимир Познер рассказал, почему спокойно относится к коронавирусу. При этом он считает правильным соблюдать все меры предосторожности и носить маску.

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По его словам, он не боится заболеть COVID-19, так как считает, что обладает врожденным иммунитетом, который, по оценкам ученых, есть у четырех процентов населения.

«Никакого страха у меня нет. Моя жена переболела. Легко, но переболела. Многие мои знакомые болели», — рассказал известный журналист, добавив, что «спокойно к этому относится». Познер также выразил мнение, что ситуация во многом зависит от настроя человека.

По инф. rosbalt.ru

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