Владимир Конкин отказался взять на воспитание осиротевшую внучку

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
69-летний народный артист тяжело переживает скоропостижную трагическую смерть дочери. По признанию Конкина, он мог бы взять себе 11-летнюю внучку-сироту. Но не может этого сделать. По словам актера, у него есть все для Калисы, но он «старый мужчина и в любой момент может попасть в реанимацию».
Судя по тому, что рассказал актер ведущему шоу «Судьба человека» Борису Корчевникову, он хорошо знает ребенка своей дочери. Знает, какая нежная, трепетная и чуткая Алиса. Но она может закрыться в себе и молчать, отказываясь общаться.
Конкин понимает, что девочка растет, взрослеет, и ей нужно внимание именно женщины. Поэтому он согласился на предложение семьи своей племянницы из Петербурга. Актер говорит, что он не просил ни о чем племянницу, они со своим мужем сами предложили взять Алису.
Владимир Конкин надеется, что родственники смогут воспитать дочку Софии. А он с одним из сыновей, Святославом, будет помогать материально. Актер заверил, что Алиса не будет нуждаться ни в чем.
Отметим, родной отец, муж Софии Конкиной, назвал девочку Калисой. Мама называла ее Алисой. Отец девочки дал согласие, чтобы ее взяли родственники покойной бывшей жены.
Тем, кто отличился в спортивных соревнованиях, могут вручить кубок. Официальной версии, почему эта чаша удостоена выделять самых лучших, нет. Но догадки имеются, и их немало. Например, встреча гостей часто сопровождается преподнесением хлеба и соли и кубка, наполненного водой. Или, может, все пошло с викингов, которые считали кубки очень значимыми трофеями. Еще один вариант – старт чествования кубками дали средние века, когда эти чащи выполнялись из драгметаллов и инкрустировались камнями, а получить такую вещь в рыцарском турнире было большой честью.
Осень в центре европейской территории в этом году отстает от климатической нормы примерно на месяц. Такой вывод синоптики делают, например, потому что листья с деревьев опали в первой декаде ноября, а должны были на месяц раньше.
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых слота.
Экологический праздник «Синичкин день» был учрежден по инициативе Союза охраны птиц России для того, чтобы привлечь внимание общественности к многочисленным птицам, зимующим в северных широтах, и помочь им пережить морозы и снегопады.
Госдума на заседании 11 ноября приняла в первом чтении законопроект, повышающий возраст молодежи с 30 до 35 лет. (Вот так спустя пару столетий все меняется... если в 19 веке в 35 лет уже в старики записывали, то сейчас это молодежь . - прим. МГ.)
В Москве с 15 декабря начнут подключать новогоднюю подсветку. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отметив, что столица входит в топ-пять самых освещенных городов мира.
Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой открыли 11 ноября на Новодевичьем кладбище. Почтить память легенды, кумира, соратника, друга, учителя пришли министр культуры РФ Ольга Любимова и коллеги актрисы по Малому театру.
В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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