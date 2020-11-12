Владимир Конкин отказался взять на воспитание осиротевшую внучку

Внучку актера Владимира Конкина возьмут под опеку родственники из Санкт-Петербурга. После похорон мамы Калису уже увезла в Петербург племянница Конкина.

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69-летний народный артист тяжело переживает скоропостижную трагическую смерть дочери. По признанию Конкина, он мог бы взять себе 11-летнюю внучку-сироту. Но не может этого сделать. По словам актера, у него есть все для Калисы, но он «старый мужчина и в любой момент может попасть в реанимацию».

Судя по тому, что рассказал актер ведущему шоу «Судьба человека» Борису Корчевникову, он хорошо знает ребенка своей дочери. Знает, какая нежная, трепетная и чуткая Алиса. Но она может закрыться в себе и молчать, отказываясь общаться.

Конкин понимает, что девочка растет, взрослеет, и ей нужно внимание именно женщины. Поэтому он согласился на предложение семьи своей племянницы из Петербурга. Актер говорит, что он не просил ни о чем племянницу, они со своим мужем сами предложили взять Алису.

Владимир Конкин надеется, что родственники смогут воспитать дочку Софии. А он с одним из сыновей, Святославом, будет помогать материально. Актер заверил, что Алиса не будет нуждаться ни в чем.

Отметим, родной отец, муж Софии Конкиной, назвал девочку Калисой. Мама называла ее Алисой. Отец девочки дал согласие, чтобы ее взяли родственники покойной бывшей жены.

По инф. argumenti.ru

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