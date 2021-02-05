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Вице-премьер: «Аварии на ЖКХ устраняются в среднем за час» А у вас как?
По инф. Российской газеты   
05 Февраля 2021 г.
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Состояние жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период обсудили участники заседания президиума правительственной Комиссии по региональному развитию. Его провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час

«В целом два месяца зимы прошли удовлетворительно, но случались и аварийные ситуации, — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. — Хочу поблагодарить глав субъектов за оперативное реагирование на такие ситуации, средний показатель по устранению аварий и инцидентов составляет чуть менее часа».

Отдельно отметил он системную работу Липецкой области, где удалось минимизировать количество аварий и время на их устранение. Также на заседании обсуждалась тема формирования комфортной городской среды. «Глобально перед нами стоит задача улучшения качества городской среды в полтора раза. В прошлом году мы показатели перевыполнили, в этом планируем продолжить эту работу и благоустроить 4680 общественных пространств», — подчеркнул Хуснуллин.

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