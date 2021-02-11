Выставку с фотографиями животных из приютов открыли на Цветном бульваре

В Москве открылась фотовыставка о животных из приютов «Хочу домой». На стендах — описания животных, из которых можно узнать об их характере и привычках. Вдруг кто-то из кошечек или собак заинтересует прохожего и обретет дом...

Фотовыставка, посвященная животным из муниципальных приютов, заработала на Цветном бульваре. Масштабный городской фотопроект должен обратить внимание жителей столицы на животных, ищущих свой дом. На выставке представлены снимки подопечных приютов «ЗооРассвет» и «Зеленоград».

Каждая собака и кошка, представленные на выставке, имеют свою историю. Одних животных бросили, другие потерялись, третьи никогда не имели своего дома. В приютах эти животные вылечились от болезней, получили прививки и научились доверять людям, благодаря чему теперь готовы стать частью новой семьи.

Москва стала первым городом России, в котором начали строить государственные муниципальные приюты для животных. Сейчас в столице работает 13 таких учреждений, в которых живут около 17 тысяч собак и кошек. За последнее время в добрые руки были переданы более 26 тысяч животных из приютов.

Экспозиция будет работать до 10 марта, сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Обрести дом и любимого хозяина хочет любая кошка или собака. И если вдруг вам нужен друг, обратить внимание на этих животных - они будут вам преданы и верны всю жизнь.

Кстати, истории о животных на нашем портале - по ссылке.

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По инф. portal-kultura.ru

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