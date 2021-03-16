Высокопоставленные сотрудники ГИБДД брали взятки за экзамен на права. Ай-я-яй!

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
В Белгороде сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела управления МВД РФ по Белгородской области подозревают в получении взяток организованной группой в особо крупном размере.
По версии СК РФ, с января 2019-го до 15 марта 2021 года сотрудники МРЭО УГИБДД при участии других фигурантов систематически получали взятки от граждан за помощь с регистрацией автомобилей, проведение экзаменов на водительские права с нарушением положенного порядка. Так, подозреваемые за деньги соглашались считать пройденным теоретический экзамен без его прохождения по факту. Такую услугу, в том числе, оказывали людям, лишенным права управления транспортным средством.
Всего, по версии следствия, фигуранты получили более 1 млн рублей.
..Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение.
Политик Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. С иронией он рассказал о своем распорядке дня и правилах поведения. Если коротко: не забалуешь!
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который даёт право россиянам выбрать любой банк для получения пенсии — вне зависимости от наличия договора с Пенсионным фондом России.
Не всегда сердобольность по отношению к бездомным животным — это хорошо. Доказательство тому — случай в Приамурье. Там зараженный бешенством пес успел укусить женщину, которая постоянно его подкармливала.
О предстоящей свадьбе популярной певицы и актрисы Дженнифер Лопес с американским бейсболистом Алексом Родригесом слышали, наверное, все. Пара встречалась более четырёх лет, а летом 2019 года Родригес сделал возлюбленной предложение во время отдыха на Багамских островах.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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