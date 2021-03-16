Высокопоставленные сотрудники ГИБДД брали взятки за экзамен на права. Ай-я-яй!

В Белгороде сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела управления МВД РФ по Белгородской области подозревают в получении взяток организованной группой в особо крупном размере.

По версии СК РФ, с января 2019-го до 15 марта 2021 года сотрудники МРЭО УГИБДД при участии других фигурантов систематически получали взятки от граждан за помощь с регистрацией автомобилей, проведение экзаменов на водительские права с нарушением положенного порядка. Так, подозреваемые за деньги соглашались считать пройденным теоретический экзамен без его прохождения по факту. Такую услугу, в том числе, оказывали людям, лишенным права управления транспортным средством.

Всего, по версии следствия, фигуранты получили более 1 млн рублей.

..Мы постоянно вынуждены писать о расцвете коррупции в России. И эта история - в ряду других, хоть и не поражает воображение.

По инф. rosbalt.ru

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