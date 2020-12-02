Вирусологи сделали прогноз относительно конца пандемии в 2021 году

Вирусологи оценили вероятность того, что пандемия коронавируса закончится к концу 2021 года, а также рассказали, когда ждать спада количества заболевших коронавирусом в России.

По словам главы центра «Вектор» Рината Максютова, пандемия коронавируса в 2021 году уйдет, но вирус сохранится.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил «Москве 24», что ожидает ближе к марту «некий спад или плато». «Не то чтобы это все закончится, но будет меньше выявляемых случаев», — пояснил специалист, предупредив, что коронавирус «останется с человечеством, по-видимому, очень надолго или навсегда».

Со своей стороны, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев спрогнозировал, что к концу 2021 года 60-70% населения России переболеет коронавирусом.

«И вот если положительный иммунитет будет хотя бы несколько лет после перенесенного заболевания, то, скорее всего, в 2023 году таких подъемов уже может и не быть», — считает вирусолог.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 млн 295 тыс. 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 тыс. 895 смертей.

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По инф. rosbalt.ru

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